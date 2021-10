En el marco de la reunión que se realizará el próximo Martes 19 de octubre a las 10:00 en el Salón de Eventos del Sindicato de Empleados de Comercio, se invita a todas las Entidades e Instituciones que integran el Consejo Económico y Social a que designen a 1 (una) persona para que los represente en el mencionado encuentro en el que se tratará el Proyecto de Desarrollo y Generación de empleo.

Considerando las medidas vigentes por la pandemia COVID – 19 el número de asistentes está limitado a la cantidad de personas que el COEM permita (75 máximo), razón por la cual solicitamos que reserven su lugar con anticipación.

El listado definitivo de participantes a la reunión se dará a conocer el lunes 18 de octubre a través de la página web de la municipalidad de Esquel y en el facebook de Prensa de la Municipalidad ("Prensa Municipalidad de Esquel").

Una vez confirmada su participación en la mencionada reunión, deberán tener en cuenta los siguientes puntos.

- El único ingreso habilitado será el ubicado en Intendente Harris N°25 (Continuidad de calle Urquiza).

- Deben presentarse en el lugar 20 minutos antes del inicio de la reunión.

- Es obligatoria la presentación del D.N.I para el ingreso.

- Los lugares no son transferibles.

- Pasadas las 10:00 no se permitirá el ingreso de otros participantes, independientemente de que se encuentren o no en el listado.

TODOS AQUELLOS INTERESADOS PODRÁN INSCRIBIRSE INGRESANDO AL SIGUIENTE LINK:

https://forms.gle/jDzDNiiusrmn2L5j8