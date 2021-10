En el Día de la Pediatría, la reconocida profesional Mirta Moreschi visitó los estudios de Red43 para protagonizar una nueva entrega de Firma y Aclaración.

En principio, se refirió a los inicios en la carrera, ya que cuando finaliza sus estudios de Medicina, "no tenía muy decidido que hacer; antes quería hacer cirugías, le pasa a muchos estudiantes, pero cada vez me fui alejando más. Luego pensé en neurología, al rotan en especialidades en los últimos años y me gustó mucho. Cuando tuve una vivencia cercana a alguien que había empezado la residencia en pediatría, me decidí por esa rama".

Mirta, estudió en la Universidad de El Salvador, e hizo la residencia en el Hospital de niños Ricardo Gutierrez, de Buenos Aires.

"Es una especialidad muy linda, llevo 33 años de pediatría y sigo, me gusta. También me dediqué a la adolescencia y sentí que tenía aptitud y feeling especial. Me formé en Buenos Aires para atender adolescentes"

En este sentido, la pediatra detalla que se habla mucho con los padres, con los abuelos y que se hace contacto con los niños, en ocasiones, a través del juego, para que se sientan cómodos: "después de los dos años comienza a haber un diálogo con los pacientes. Uno no puede entender a un niño si no se pone en el lugar de él".

"Nosotros tenemos un lema, que es 'el pediatra es el médico del niño y del adolescente'"

Moreschi refiere sobre la preparación en lo profesional, para cuestiones delicadas a comunicar: "trabajé en salas con muchos chicos con leucemia. Dar diagnósticos que puedan acortar la vida no es nada grato. Hay que estar preparados, ponerse en el lugar de los padres, contestar preguntas lo más profesional posible y dar datos certeros cuando los hay".

"Es una especialidad de mucha comunicación. Es muy importante hablar con los chicos"

Por último, Mirta habló sobre la evolución de la pediatría: "nosotros apelamos siempre a la prevención y eso ha avanzado muchísimo. Lo primero es la vacuna. Ahora hay nuevas vacunas; del neumococo de haemophilus, hay menor cantidad de meningitis. Ahora tenemos la del covid, disponible para chicos de 3 a 18 años y mucho avance en tratamientos, en enfermedades reumáticas o avances en diagnósticos por imagen". No te lo pierdas.