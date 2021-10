La fiscal federal de Bariloche, Sylvia Little, presentó su dimisión al cargo que ocupa de manera interina desde 2017 agobiada por las múltiples causas de usurpación, cortes de ruta y ataques que llevan adelante agrupaciones autodenominadas mapuches.

La Procuraduría General aún no aceptó la renuncia aunque fuentes vinculadas al Juzgado aseguraron que es irrevocable.

Según se conoció, Little, quien se desempeñaba como secretaria de la misma fiscalía, subrogó en el cargo al ex titular Jorge Bagur Creta, a quien el ex presidente Mauricio Macri le aceptó su dimisión el 1° de noviembre de 2017 a través del Decreto 886. Si le aceptan la renuncia, retomará ese cargo como secretaria.

La información tomó estado público a partir de un tweet de la ex funcionaria Florencia Arietto, quien acompaña a Patricia Bullrich en algunas de sus recorridas por el país.

La renuncia responde, principalmente, al reciente sobreseimiento de la dirigente mapuche María Nahuel, quien fue imputada por agredir físicamente a la propia Little y entorpecer la investigación, en el marco de una audiencia que presidió el por entonces juez subrogante Gustavo Villanueva. El hecho ocurrió en 2017 y fue una de las causas anexas del expediente principal por usurpación de dos predios en Villa Mascardi, por parte de la comunidad Lafken Winkul Mapu.