La categoría Sub 13 de Belgrano de Esquel, equipo conducido por Jonathan San Martín, buscará, a partir de hoy, su pase a la Liga de Desarrollo cuando a las 17 horas se mida ante el elenco de JJ Moreno de Puerto Madryn en el marco de la primera fecha del triangular provincial de la categoría.

Este partido se llevará a cabo en el Estadio Municipal de Comodoro Rivadavia, ubicado en el KM 3 de la localidad petrolera.

En el ganador de este triangular, cuya zona también es compartida por la CAI de Comodoro Rivadavia, clasificará para la Liga de Desarrollo que se jugará en Buenos Aires.

El segundo partido de Belgrano de Esquel en este torneo provincial se llevará a cabo el domingo, también en el estadio del km 3, donde se medirá ante la CAI de Comodoro Rivadavia partido programado para las 11 horas

En tanto mañana sábado, momento donde quedará libre el equipo de nuestra ciudad, se medirán a partir de las 17 horas la CAI ante JJ Moreno.

Señalemos que la organización de este triangular está a cargo de la Liga Oficial de Fútbol de Comodoro Rivadavia y el acompañamiento del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

En la presentación y sorteo, realizado en la sede de la Liga en la jornada de ayer, estuvo presente el presidente del Ente, Hernán Martínez, junto a las autoridades deportivas de las instituciones participantes: Comisión de Actividades Infantiles, J.J. Moreno de Puerto Madryn y Belgrano de Esquel.

Ariel Bordeira, vicepresidente de la Liga Oficial de Fútbol de Comodoro Rivadavia, señaló que “es una alegría poder organizar un campeonato de esta magnitud. Gracias a las delegaciones, a los árbitros, deseamos que todos tengan una buena estadía en la ciudad. Y agradecer al Ente Comodoro Deportes, que siempre nos apoya para desarrollar este tipo de eventos”, remarcó.

Por su parte, el presidente de la Liga de Fútbol comodorense, Antonio Carrizo, expresó: su agradecimiento por la presencia de las tres instituciones, a la Liga Del Valle y a la de Esquel y sus respectivos presidentes, a la CAI que siempre participa en gran altura en estos encuentros infantiles y juveniles”.

Y agregó que “la Comisión de Actividades dio el puntapié inicial, que derivó en el apoyo logístico del Estado municipal, a través del presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez. Sin su acompañamiento, nada de esto sería posible”, subrayó.

Por su parte, Hernán Martínez, titular de Comodoro Deportes, brindó su recibimiento a JJ Moreno y Belgrano de Esquel, y sostuvo “que estos equipos puedan visitar nuestra ciudad, es algo hermoso para nosotros, luego del tiempo de parate que vivimos en la pandemia. Por eso es importante remarcarle a los jugadores el valor que tiene este encuentro”.

Asimismo, felicitó a la CAI por el trabajo y el proceso que están transitando. “Conozco todo el esfuerzo que están haciendo, como lo hacen todos los clubes de la ciudad en el nivel formativo. Jugaron un cruce previo muy intenso con Huracán, un encuentro que se vivió con gran alegría y eso marca el desarrollo y crecimiento de las divisiones formativas en nuestra provincia”.

Y detalló sobre el aporte firmado en el convenio con la Liga de Fútbol de Comodoro para realizar este certamen.

“Es una premisa que nos marca el intendente Juan Pablo Luque , ya que el estado tiene la intención que estos eventos se realicen en nuestra ciudad, por la importancia que tiene el deporte formativo y es el punto inicial de todo”, sentenció.

El ganador del triangular clasificará a la Liga de Desarrollo Sub 13 que se llevará a cabo en Buenos Aires.



FIXTURE - ESTADIO MUNICIPAL KM 3

Viernes 29 de octubre - 17 hs

J.J. Moreno de Puerto Madryn vs. Belgrano de Esquel

Sábado 30 de octubre - 17 hs

CAI de Comodoro Rivadavia vs. J.J. Moreno de Puerto Madryn

Domingo 31 de octubre - 11 hs

CAI de Comodoro Rivadavia vs. Belgrano de Esquel