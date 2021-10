El hecho se registró el viernes en el lavadero Max Power, ubicado en Maíz 230 de Puerto Madryn. Una mujer llevó el auto para realizarle una limpieza interna y externa en el lavadero ubicado en calle Alejandro Maíz 230 y, al retirarlo en horas del mediodía, constató la faltante de un par de anteojos Ray Ban, modelo aviador.

La joven fue a reclamar al lavadero. Pero el empleado que limpió el automóvil negó haberlos sacado. “Los lentes eran un regalo. Le mandé un mensaje al lavadero, donde me habían dado el turno. Al no recibir respuesta, fui al lugar para que me los devuelvan, pensando que solo había sido un olvido del lavadero. Pero quien me atendió me dijo que los lentes no estaban ahí y negaba que los hubieran sacado, siendo esto falso”.

Pero el ladrón había cometido un error de principiante: quedó filmado en cámaras de seguridad. Incluso se ve como se los prueba. Y los guarda.

La División de Investigaciones de la Policía solicitó el allanamiento, que fue autorizado por la jueza Stella Eizmendi. Y en el lugar se recuperaron los lentes. Ahora enfrenta un proceso penal por “hurto".