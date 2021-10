Susana vive en una casilla frente a tribunales ya que no puede acceder a su terreno ubicado en la zona sur de Esquel. Cabe mencionar que el mismo lo obtuvo luego de una sucesión de la familia Austin.

Semanas atrás pudimos hablar con ella y manifestó que "Muchos piensan que es una resistencia pacífica, pero la verdadera realidad es que es mi única vivienda".

Asimismo, especificó que hace 7 años terminó la sucesión. "Para acceder a mi parcela, hay un mapa que se encuentra en Catrasto de Esquel y Rawson, no tengo el título porque debo pagarlo. Hay una Calle que figura en el mapa y es de dominio público", indicó.

"La verdadera válida es la que está marcada en el mapa; es el ejido de Esquel", afirmó.

La mujer comentó que en los últimos días viviendo en Trevelin fue apedreada, y por ese motivo se mudó a Esquel. "Cuando llego a Fiscalía me dijeron que habían desestimando todo, por esto reclamo", afirmó y sostuvo que está pidiendo que actué un juez para poder arreglar el tema.

En el día de hoy, en diálogo con Red43, Austin indicó que "Ahora la Fiscalía dice que no es usurpación, no existe el delito de cerrar la calle de dominio público".

Las novedades que informó ahora es que con la Subsecretaria de Gobierno y el agrimensor fueron a corroborar y confirmaron que la calle es de dominio público.

Ante esto, Enviarán intimación a las personas para que abran la calle entre 48 y 72 horas.

"Además tengo una defensora con quien tendré próximamente una audiencia. Me hicieron perder un año más, porque todos sabían que era de dominio público", destacó.

Como respuesta, explicó que ahora podrá ingresar a su terreno.

"Acá en Esquel llevo un mes aunque en Trevelin estuve un año reclamando. Tuvimos una advertencia de la jueza de tránsito de que no iba a sacar la casilla con una grúa, pero no pasó nada. La policía y los empleados administrativos me trataron muy bien", concluyó Austin.