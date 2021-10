Todo mal. Esto ya vino mal barajado de entrada.

Desde aquella famosa nota "Yo te invito y vos pagas", cuando señalábamos que la Confederación Argentina de Atletismo convocaba a Verónica Ramírez y a Hugo Rodríguez al Sudamericano de Trail pero donde cada uno debía pagarse hasta los alfajores Guaymallen y tener la SUBE cargada, la Federación Chilena de Atletismo también se mandó su buenas macanas.

Desde hace varios días entró una especie y preocupación y miedo en lo que tiene que ver con el viaje. La excusa era la pandemia y la nueva cepa. La excusa era las condiciones sanitarias y las nuevas determinaciones para la organización de esta prueba.

En verdad la gente de la organización no tenía nada organizado (valga la redundancia). No tenían altimetría, no tenían hoteles, dieron mucha vuelta con el circuito y en estas condiciones ningún país se quería presentar.

Lastima que para Verónica Ramírez este era el último cartucho que quería quemar vistiendo la celeste y blanca. Para Hugo Rodríguez quedará pensar en el Salomon K42 en Villa La Angostura, tal vez como objetivo inmediato.