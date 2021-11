Lorena Tiznado, es vecina del B° Matadero, en junio perdió su vivienda producto de un incendio y los seis integrantes de la familia, quedaron con lo puesto. En diálogo con Red43, reclama ayuda al Municipio para poder reconstruir la casa.

En este sentido, Tiznado sostuvo que hace cinco meses el Municipio los visitó "y se comprometieron a ayudarnos a construir la casa".

"La primera tanda de materiales fue ripio y cemento, pero ahora nos tienen en la nada misma", expresó la vecina.

Asimismo, indicó: "Seguimos en la misma, somos una familia de seis que estamos apretados en una casilla que nos prestaron por tres meses y van cinco".

La vecina manifestó que desde el Municipio hicieron los planos, "tengo la lista de materiales, nosotros podemos poner la mano de obra, pero ahora nadie nos ayuda".

"Intenté a hablar con el Intendente, pero no pude acceder. Me mandan a hablar a Desarrollo Social, pero me dicen que los materiales se estancaron. Estoy desesperada porque obviamente nos piden la casilla, pero no tengo a donde ir", concluyó Tiznado.

Vale recordar que, el hecho ocurrió el pasado 20 de junio, cuando una familia del barrio Matadero en la ciudad de Esquel, perdió todas sus pertenencias luego de que se produjera el incendio de su vivienda producto de la calefacción a leña.