Ante los pedidos de recomposición salarial, pago de clausulas gatillos y deudas pendientes, el Consejo de Bienestar Policial volvió a reunirse ayer miércoles por la noche con la cúpula de la Policía en Rawson.

En el que fue el segundo encuentro de la jornada. Según detalló AdnSur, el Gobierno presentó una propuesta salarial que fue rechazada por los trabajadores policiales. Este jueves a las 10 de la mañana se volverán a reunir y se definirá si finalmente comienzan con una retención de servicio.

"No estamos de acuerdo, no participamos del acta y no pudimos dar opinión", reveló esta noche el suboficial Claudio López, del Consejo de Bienestar Policial. Indicó que el papel que le presentaron fue como "acepten esto y ya se van, pero no fue lo que nosotros planteamos".

Al término de la reunión, López dijo que "vamos buscarle todas las modificaciones y lo que realmente sea importante y beneficioso para el personal policial".

Cuestionó que la propuesta presentada fue "la misma, y mañana vamos a venir, vamos a revisar todos los puntos y se los vamos a entregar. Ahí resolveremos".

En tanto, el suboficial Daniel Austin, indicó que el acta presentada "la rechazamos por términos mal empleados y cosas confusas". Consideró que el personal policial "merece mucho más que esto". "A las 10 vamos a reunirnos y vamos a sacar una contrapropuesta", precisó.

Movilizaciones en Chubut

Ante esto, empleados policiales se movilizaron en diferentes ciudades de Chubut a la espera de los resultados del encuentro.

En Comodoro, los trabajadores se concentraron en el cruce de las rutas 3 y 26, en Rawson hubo marchas hacia la Jefatura de Policía, mientras que en Trelew definieron realizar un acampe frente a la Unidad Regional. Similar situación se vivió en la ciudad de Puerto Madryn.

La propuesta del Gobierno

El acta fue firmada por el ministro de Gobierno, José María Grazzini -ausente en la reunión-, el jefe de la Policía, Miguel Gómez, el subjefe, Néstor Gómez Ocampo y la jefa del área de Finanzas de la fuerza, Beatriz Gómez.

1- Retroactivo de la clausula gatillo de Agente a Cabo Primero en 01 pago al 100% a percibir en el mes de diciembre, asimismo de Oficial Ayudante a Oficial Inspector el pago 100% del mismo concepto, retroactivo de cláusula gatillo. Esta medida implica la cantidad de del pago para 2800 efectivos activos.

2- Para los efectivos policiales que no le corresponda retroactivo por ser del año 2019, se pagara en el mes de diciembre/2021 un concepto no remunerativo a partirde diciembre /2021 de 5.000 $

3- El resto de los efectivos policiales no contemplados en el inciso 1, percibirán a partir de enero/2022 en 05 cuotas, de retroactividad de clausula gatillo.

4- A partir de Enero/2022 de Agente a Sargento concepto no remunerativo de 5.000 $, el cual será paulatinamente incorporado al básico a partir del mes de Abril/2021.

5- Para el mes de Febrero/2022 y Marzo/2022 se realizara el incremento del 10% de cada mes (o sea un 20%).

6- Entre Abril/2022 y Junio /2022 un incremento del 7% y 6% respectivamente.

7- Aguinaldo se abona el 21/12/2021

8- En -06- meses contados desde diciembre/2021 – Junio/2021, el agente de policía percibirá una suma de 70.000 $ (Haber Neto).