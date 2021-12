Desde el Instituto Futaleufú y el Frente Popular Darío Santillán, hicieron un balance sobre lo que dejó las elecciones y también las necesidades que afecta a la actualidad.

Además, a través de un comunicado, el Instituto Futaleufú, también dio a conocer su punto de vista respecto a las elecciones y la actualidad política y social de la zona:

Pasadas las elecciones de medio término Chubut vuelve a mostrar un escenario propicio *para llevar al radicalismo, en su versión PRO, a ilusionarse con un regreso a la conducción del gobierno provincial. El peronismo nucleado en el Frente de Todos, vuelve a perder. En Esquel, el frente de Juntos casi lo duplica en votos. Lo curioso es que, en el camino de la acumulación de derrotas electorales, no se escuchen voces críticas que intenten ensayar cuanto menos una excusa. El Instituto Futaleufú no integra orgánicamente el Frente de Todos. No obstante, hemos señalado en más de una oportunidad nuestra adhesión al espacio. Y nuestra participación en la campaña que culminó en el 2019 con la derrota del macrismo. De manera que nuestra mirada es APORTE PARA UN DEBATE MILITANTE DE TODES QUIENES NO QUIERAN QUE ESQUEL VUELVA A PINTARSE DE AMARILLO.

Nuestra crítica a un modelo político que se vincula con la sociedad desde el ejercicio profesional de la política, una práctica que pone distancia del ciudadano/ciudadana/pueblo. CON LA POLITICA VACIADA DE CONTENIDO LAS DIFERENCIAS SE BORRAN CON EL TRÁNSITO DE DIRIGENTES DE UN ESPACIO POLITICO A OTRO.

En un mismo lodo enredados, terminan todos envueltos en un mismo paquete. PROPOSITO FUNCIONAL AL OBJETIVO DE LA DERECHA presentar a la política lejos de la herramienta desde donde se trazan las direcciones de un estado municipal, provincial o nacional.

Siempre habrá políticos que direccionarán políticas a favor de uno u otro sector social. Alejadas las manos de las mayorías de ese plato, se allana la práctica de los PODERES ECONÓMICOS CONCENTRADOS HACEN DE LOS ESTADOS SU OFICINA DE DESPACHOS.

EN ESQUEL TAMBIEN PASA. Sucede esto que algunas oficinas municipales son más sensibles al pedido del empresario (no hay muchos) privado, que al de miles de desocupados que piden por una changa, un terreno o una cobertura social. En la desmovilización social, la participación del vecino/vecina se reduce a recoger su opinión cada dos años en una elección legislativa nacional o Provincial y a Presidente cada cuatro.

Seguimos pagando cara la energía con la que abastecemos de electricidad nuestros hogares. Prácticamente fue inexistente la ayuda del municipio en la pandemia a comerciantes y usuarios particulares que lo solicitaron. Desconocemos que haya habido algún pronunciamiento al respecto de parte de quienes dirigen, en sus diferentes versiones, el FdT local. SUMARNOS A LA MOVILIZACION Y RECLAMOS AYUDA A SER MAS CREIBLES AL MOMENTO DE PROPONER.

Comprometernos con las demandas de nuestros vecinos/vecinas, nos involucra con realidad que aspiramos transformar. Desde el compromiso con las demandas, la solidaridad con los que sufren y la capacidad de ejecutarlas acompañados de otros y otras cuando somos gobierno. ABANDONAR EL LUGAR DONDE NOS CONVERTIMOS EN PARECIDOS A LOS QUE QUEREMOS DERROTAR.

Altos costos de alquiler. Casi es un sueño el acceso a la vivienda o un terreno para construirla, mientras el municipio se hace el distraído. NO ALCANZA CON LA CREACION DE UNA COMISION QUE COMO DECIA PERON CREA UNA COMISION SI QUERES QUE NADA PASE Y TODO TRANSCURRA IGUAL.

El acceso al trabajo para muchos esquelenses es otro sueño imposible. Más aún si sos joven. Solo trabajo precarizado. PARA SUPERARLO DEBEMOS ANIMARNOS A PLANTEAR OTRO ESTADO MUNICIPAL.

Dependemos del crecimiento del kiosco, la carnicería, el almacén o la tienda. ESE PEQUEÑO COMERCIANTE TAMBIÉN NECESITA DE LA AYUDA DEL ESTADO. DEL INCENTIVO Y EL ACCESO AL CREDITO PERMANENTE.

Algunos problemas son los de siempre en Esquel. Pero no necesitamos una política que se acuerde de ellos cada cuatro años. NECESITAMOS DE UN ESTADO MUNICIPAL QUE TRASE POLÍTICAS PARA RESOLVERLAS.