En las instalaciones del estadio catalán Camp Nou, desde Barcelona, Sergio el "Kun" Agüero brindó una conferencia de prensa en donde visiblemente conmovido anunció su retiro de las canchas, debido a una afección cardíaca.

El delantero de 33 años, se emocionó hasta las lágrimas al hacer público el anuncio de su retiro del fútbol profesional y anunció "primero está mi salud, me voy con la cabeza en alto".

"He decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Ya todos saben el por qué, estoy orgulloso y feliz por mi carrera", subrayó el 'Kun'.



"Agradezco a Independiente, donde me formé; al Atlético de Madrid, que apostó por mí y me trajo a Europa; al City, que me trató de maravillas; y al Barcelona, que me apoyó en un momento importante de mi carrera", enumeró el 'Kun'.



"Agradezco también a todos los hinchas de los clubes donde jugué y a la selección argentina, que es lo que más amo. Me voy con la cabeza alta y muy feliz. No sé qué me esperara en mi nueva vida pero tengo gente que me quiere y me desea lo mejor", concluyó Agüero.