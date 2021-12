El tema se dio a conocer en octubre de 1989 y forma parte del álbum “Sleeping with the Past”. Fue compuesto por el propio Elton John junto a Bernie Taupin, inspirado en la canción de Aretha Franklin, ‘Do Right Woman, Do Right Man’.

La letra -ideada por Taupin- se refiere a la ruptura de un matrimonio. La canción es una de las más tristes del disco, pero también a una de las más exitosas. “Es una letra muy simple, pero al mismo tiempo es madura e inteligente. Básicamente se refiere a los rigores del amor en la etapa adulta…No es un tema superficial, y probablemente en los próximos meses lo verán convertido en un grandísimo hit”, declaró Taupin a la revista Music Connection en 1989.

‘Sacrifice’ marcó la trayectoria musical de Elton John “Esta canción fue mi primer número uno en Inglaterra. Había tenido varios en América, pero tardé mucho tiempo en mi propio país y siempre es bonito ser aceptado en casa”, le dijo el británico a la audiencia durante un concierto en el Madison Square Garden en el año 2000.

La canción se convirtió en uno de los clásicos favoritos de los años 90 y aún hoy sigue estando en la preferencia de muchos. Elton John lanzó este 2021 la versión remix del sencillo, la cual fue presentada bajo el nombre de ‘Cold Heart’ y cuenta con la colaboración de Dua Lipa.

Elton John nació en Middlesex, Inglaterra, el 25 de marzo de 1947. Reginald Kenneth Dwight, es el nombre real del cantante. Desde una edad muy temprana comenzó a tocar el piano y a componer algunas canciones. Es uno de los grandes símbolos del Rock y del Pop de los 70 y 80 que -después de más de 50 años sobre los escenarios de todo el planeta- ha lanzado más de 30 discos de estudio y ha vendido más de 300 millones de copias.

Cuenta con cinco premios Grammy, cinco premios Brit, dos Globos de Oro, un Tony, un Disney Legends, dos Óscars y un Premio Kennedy, entre muchos otros galardones.



Letra en español de Sacrifice (Sacrificio)

Es un signo humano

Cuando las cosas van mal

Cuando el olor de ella persiste

Y la tentación es fuerte

Dentro del límite

De cada hombre casado

El dulce engaño viene llamando

Y tierras de negatividad

Corazón frío y frío

Endurecido por ti

Algunas cosas se ven mejor, bebé

Simplemente de paso

Y no es sacrificio

Solo una simple palabra

Son dos corazones que viven

En dos mundos separados

Pero no es sacrificio

No es sacrificio

No es sacrificio en absoluto

Incomprensión mutua

Después del hecho

La sensibilidad construye una prisión

En el acto final

Perdemos la dirección

Sin escamitar esfuerzos

Sin lágrimas para condenarte

Cuando los celos queman

Frío, frío corazón

Difícilmente hecho por ti

Algunas cosas se ven mejor, bebé

Simplemente de paso

Y no es sacrificio

Solo una palabra simple

Son dos corazones que viven

En dos mundos separados

Pero no es un sacrificio

Sin sacrificio

No es sacrificio en absoluto

Frío, frío corazón

Difícilmente hecho por ti

Algunas cosas se ven mejor, bebé

Simplemente de paso

Y no es sacrificio

Solo una palabra simple

Son dos corazones que viven

En dos mundos separados

Pero no es un sacrificio

Sin sacrificio

No es sacrificio en absoluto

No es sacrificio en absoluto

Sin sacrificio en absoluto

No es sacrificio en absoluto

Sin sacrificio en absoluto