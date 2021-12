El Guía de Museo y Culturas Originarias Patagónicas y miembro de la Comunidad Nahuelpan, Francisco Huenchuman, recordó lo sucedido en el conocido Desalojo del 37 que conmovió a toda la población.

El diciembre de 1937 los vecinos de la Comunidad Nahuelpan fueron violentamente expulsados del territorio al que habían regresado a fines del siglo XIX, después de las campañas militares del Estado argentino.

El recuerdo de lo sucedido por aquellos años, sigue muy vigente entre los vecinos que hoy se asientan al pie del Nahuelpan, a solo 15 kilómetros de Esquel.

En este marco, Huenchuman indicó que por estas fechas "se recuerda el Desalojo del 37, en donde se sacó a familia completas de sus casas. Sucedió en 1937, pero la humanidad es la misma. Me pongo en la piel de los abuelos de esa época".

Y sostuvo que ellos siempre eran respetuosos, pero "quizás también tenían miedo de lo que estaba pasando".

Además, se refirió a la cultura del trabajo de sus abuelos, expresando que "en cada lugar que desalojaron, nuestra gente tenía cientos de animales. Las mismas casas que tenían los vecinos, eran las que usaban años después los peones de a quienes les dejaron las tierras".

"No nos vamos a olvidar y vamos a pedir que no vuelva a pasar por la memoria de nuestros abuelos. Hoy pedimos que devuelvan la parte que no devolvieron en 1948 y vamos a tocar todas las puertas necesarias", aseguró Huenchuman

Asimismo, el vecino afirmó: "Nos quisieron exterminar como pueblo originario, y seguimos acá".

Actualmente, en la Comunidad que recibe semanalmente la visita del Viejo Expreso Patagónico La Trochita, existe un museo en donde se puede conocer en profundidad la historia del lugar.

Asimismo, se encuentra la Casa de Artesanías, con trabajados que realizan los vecinos en telar, cerámica, platería y con distintas herramientas ancestrales.

En este espacio, se puede visitar tres salas habilitadas que ofrecen una propuesta expositiva para el fortalecimiento de saberes, prácticas y lenguajes propios de la Patagonia como así también un acercamiento a la comunidad - Mapuche - Tehuelche.