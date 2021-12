En la última edición de Firma y Aclaración del 2021, el conductor del ciclo, Ricardo Bustos, es entrevistado por el reconocido Director Teatral, Luis Bertero, sobre su vida, su profesión y sus amores.

Se trata de la primer entrevista que realiza Bertero en donde inició consultando ¿Quién es Ricardo Bustos?

RB: Soy mucho más que periodista, soy amante de la vida, de la paternidad, del amor, de las mujeres, de los amigos y mi familia. Un apasionado por lo que hace. Trabajo por pasión, no por plata y tengo la suerte de hacer lo que me gusta.

LB: ¿Cómo está compuesta hoy tu familia?

RB: Por mis hijos, que son tres, la más chiquita falleció. Mi madre, mis hermanos, mis amigos, mis afectos y mis amores.

LB: Hablando de amores, ¿Cuántas veces te enamoraste?

RB: Tres veces, tuve un solo matrimonio, fue mi primer gran amor con quien tuve mis tres hijos. Después parejas muchas, pero estables tres relaciones. Una en Estados Unidores, otra en Esquel y otro vínculo a distancia muy intenso. Lo más loco que hice por amor fue viajar de una punta del país a la otra por dos días, fue con quien me casé.

LB: Entonces tu matrimonio fue en Esquel...

RB: Sí vivimos juntos 18 años y después no separamos. Tenemos tres hijos Débora, David y Daiana, que hoy tendría 28 años.

LB: ¿Cómo recordás hoy a tu hija más chica?

RB: Yo tengo mucho diálogo con ella, aunque ya no está en este plano. La recuerdo muy astuta, evitaba la confrontación. El día que se fue estaba enojada conmigo, porque le había puesto un límite a algo que ella quería hacer. Pero era muy inteligente, como adolescente sabía como hacer para no confrontar.

LB: ¿Tenés algo para decirle a tu mamá que no le hayas dicho?

RB: Ella vive en Mar del Plata, pero no tengo nada para decirle. No tengo nada para recriminarle ni perdonarle. El año pasado nos sentamos a charlar sobre cosas que ya están saldadas, solo para conversar y hoy no tengo nada para decirle que no sepa. Hoy tiene casi 80 años, está estudiando y es un gran ejemplo para mi.

LB: ¿Cuál es tu mayor defecto y tu mayor virtud?

RB: El mayor defecto es que soy muy crítico de mi mismo, a veces soy muy perfeccionista y obsesivo. En ocasiones me sirve, porque cuando me pongo cosas en la cabeza las cumplo, pero otras veces no me perdono. Y la virtud es que trato de hacer las cosas con amor, soy apasionado y eso sale bien.

"El amor es lo opuesto al miedo, no le tengo miedo a la muerte ni a decir lo que pienso, porque hago las cosas con amor"

LB: En tus 60 años, ¿Qué dos cosas no volverías a hacer?

RB: Ser tan exigente con mis hijos, hoy no pienso lo mismo que pensaba hace 20 años, hoy creo en la libertad de las personas que es más importantes que el deber ser. Y no se me ocurre una segunda cosa, no estoy arrepentido porque todo lo que hice fue creyendo que estaba bien.

LB: ¿Cómo ves el periodismo local?

RB: Aburrido, creo que hay buenos periodistas pero en un contexto muy aburrido. Es una ciudad achatada y gris, el periodismo se torna aburrido porque todos los días se habla de los mismos temas en la misma época del año.

LB: ¿A quién le quisieras hacer una nota a nivel mundial?

RB: Al ex Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Silvio Berlusconi y a Cristina Fernández. A los primeros dos porque son auténticos, y a Cristina Fernández porque es una mujer que tiene muchas dificultades relacionales pero sabe lo que quiere y tiene vocación por el poder.

LB: ¿Y a quién nunca le harías una entrevista?

RB: Hay gente que me resulta intrascendente, que son como una piedra y no le podes sacar nada, Pero vivo de esto y no tengo a quien no quisiera entrevistar.

LB: ¿Cómo te llevás con el sexo?

RB: Me llevo muy bien, soy heterosexual y se decir cuando un tipo es lindo.

LB: ¿Sos de mente abierta? En caso de que llegue un trío o una pareja abierta...

RB: Con dos mujeres no tengo problema, pero con otro hombre no. No comparto a la mujer, la quiero toda para mi y mientras más mejor. En algún momento entendí las relaciones abiertas, pero no estoy en esa etapa de la vida. Soy muy respetuoso con la libertad del otro.

"Hay cosas del amor que me han dolido al punto de llorar"

LB: ¿Qué puntaje de 0 a 100 te pondrías en la cama?

RB: En mi vida de casado no tenía como compararme y pensaba que estaba bien. Cuando me divorcié y viví una vida más diversa. Aprendí a soltarme más. Pero con la persona que amo y tengo una vibración energética es un 120.

LB: ¿Te ofrecieron alguna vez algún cargo político?

RB: Sí de diversos partidos, y siempre es una tentación, pero no lo haría. El dije que deje de hacer periodismo, no haría política, haría otra cosa.

LB: ¿Qué tipo de personas te dan lástima?

RB: Quienes no vibran desde el amor, que no pueden ver las cosas lindas. La gente que está gris que no brilla. Tengo pocos adversarios, y me da lástima quien no se anima a decir lo que piensa. Me gusta la gente que va de frente, respeto a quienes dicen la verdad de lo que piensan sin ser groseros.

LB: Si te ofrecieran un superpoder ¿Cuál elegirías?

RB: El superpoder de vivir iluminado, de darme cuenta de las cosas de mi vida, de ser testigo de lo que pasa. De tener paz y tener luz, todas las mañanas medito y trato de sostenerlo.

LB: Si frotaras la lámpara de Aladino, ¿Qué tres deseos pedirías?

RB: Volver a tener a mi papá, volver a tener a mi hija y vivir en plenitud hasta el día que me muera. Hay días que estoy angustiado, pero trato de vivir en plenitud cada día.

LB: Por último vamos a hacer un juego, te voy a mostrar algunas imágenes y me vas a decir en dos palabras que pensás de cada uno: