Las postales navideñas en Argentina suelen estar repletas de largas filas en supermercados y corridas por compras de última hora, y lejos de los villancicos, ¿Qué música se escucha en las casas del país?

El rock nacional dedicó parte de su repertorio a las fiestas de diciembre, entre ellas:

Attaque 77: Papá llegó borracho (Navidad): El primer disco de Attaque 77 se llama Dulce Navidad una crítica adolescente a las fiestas impuestas cuando todo está mal en casa.

Miranda!: "Navidad": Forma parte del repertorio de Sin restricciones (2004). Fue una pieza fundamental para convertirlos en los reyes argentinos del pop. “Hoy es el día en que todo mal, no quería, pero Navidad llegó y nada me deprime más”.

El Mató un Policía Motorizado: "Navidad de reserva": Los comienzos de una banda y la Navidad como una metáfora del nacimiento de algo totalmente nuevo.

Divididos: "Villancico del horror": Cada canción de ese trabajo está cargada de crítica y presenta una mirada filosa sobre la realidad. Este villancico pinta, justamente, un diciembre terrible como fue el de 2001: estallido social, desastre político y en medio, el arbolito y el pan dulce. “Feliz navidad, explotó el pesebre, triángulo santo quema niño. Petardo arrepentido se negó a explotar”.

Sumo: "Noche de paz": Un italiano cantando en alemán un villancico austríaco del siglo XIX. El disco se presentó en vivo en octubre de 1987. El 22 de diciembre de ese mismo año, Luca se murió y aunque no llegó a disfrutar de una última Nochebuena, dejó su propio mensaje. “Noche de paz, noche de amor. Todos acá por favor. Mamá e hijo con antifaz disfrutando su noche de paz. Sueña un sueño imposible. Sueña un sueño imposible”.

Leo García, León Gieco y Natalia Oreiro: "La Navidad de Luis": Las injusticias del mundo no se acabarán con pan dulce y un poco de vino, parece decirle Luis a su patrona porque no, su vida no es de Navidad. En 2020, León volvió a grabar el tema con Natalia Oreiro y Leo García, quien había sido el impulsor de este homenaje al gran Gieco.

Fito Páez: "Navidad negra": En 2017, Fito cantaba “el mundo explota en los cinco continentes” y unos años después, en plena pandemia y caos mundial esta “Navidad negra” sigue tan tristemente vigente como en ese entonces. “La gente está reloca, salvaje Buenos Aires. Yo ando por el mundo viajando por ahí. Entre tanta miseria ¿quién puede ser feliz? Navidad negra en el corazón”.

