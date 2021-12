La productora local Valeria Williams hace un mes está instalada en las salas del Centro de Apoyo a la Producción de Esquel y la Comarca (CAPEC) desarrollando la elaboración de tortas galesas.

El emprendimiento que surgió hace diez años de manera totalmente artesanal, ahora dio un salto en la producción y cuenta con todas las habilitaciones pertinentes, ampliando de esta manera su cadena de producción en la Sala de elaboración de alimentos.



“Vi una noticia sobre el CAPEC y me puse en contacto para averiguar y consultar cómo era la modalidad de trabajo. Me hicieron un cuestionario y vieron que era viable mi trabajo en la sala. Así que empecé los trámites en el mes de Julio y salió la habilitación en el mes de Octubre” dijo la productora. “El CAPEC te facilita el RNE, que es el Registro Nacional de Establecimiento y del RNPA, eso te posiciona en el mercado de manera diferente y te permite comercializar tu producto a nivel nacional” destacó la productora gastronómica. Lo que se hace es un informe del producto y cumpliendo con todas las normativas el producto se habilita. La producción de la torta galesa es producto regional que se caracteriza en la zona luego de la colonización galesa, tanto en el VIRCH como acá en el Valle 16 de Octubre. Es una torta creada por los galeses, que tiene la particularidad que se conserva en el tiempo. Con los años se hizo famosa, y ahora esta catalogada como un producto gourmet” dijo Valeria y agregó “Mi torta está hecha con la receta familiar y yo mantengo la receta original que me la trasmitió mi abuela” expresó la productora desde instalaciones del CAPEC.



Actualmente el producto está disponible en la feria de la plaza de Trevelin, mientras que en Esquel está disponible en chocolaterías, en comercios de venta de productos regionales y en estaciones de servicio.



La primera producción en Capec fue de alrededor de 100 tortas, y se distribuyeron en Trevelin, Esquel y Gaiman.



En este marco, Williams indicó que la intención es llegar a diferentes ciudades de la provincia.



Sobre el cierre, la productora destacó las posibilidades que brindan las instalaciones municipales, y señaló “La existencia de CAPEC ayuda mucho a los productores que se nos dificulta construir nuestras propias instalaciones, porque además son productos nuevos. Esto nos facilita el desarrollo del trabajo y avanzar con el emprendimiento. Pensando en el futuro, la idea es ampliar a la elaboración de un bocadito y también de un alfajor sabor a torta galesa”, indicó la productora; quien ya considera las posibilidades de crecimiento del emprendimiento en el mercado.