Perder hoy para ganar mañana. Lo que pasa es que hay que saber primero cuales son los objetivos de San Martín de Esquel en lo que respecta al desarrollo del básquet. La dirigencia local tiene un horizonte mucho más lejano que la miopía que muestran los dirigentes de Lacar, arrastrando a los de Zorros, ambos de San Martín de Los Andes, a una decisión por demás increíble.

Cuando anoche la Confederación Argentina de Básquet había determinado a Esquel para ser sede del Final Four, a los pocos minutos los dirigentes de San Martín de los Andes pegaron un grito en el cielo. No podían entender que “una simple residencia deportiva municipal” tuviera más aceptación que “los grandes hoteles”, ofrecidos por los dirigentes de Lacar.

Es cierto que la Confederación Argentina de Basquet al final no se expidió de manera oficial sobre una nueva confirmaron de la sede para la Final Four, (cosa que debía haberlo hecho hoy lo más temprano posible) pero con el paso de las horas, la presión de los dirigentes de San Martín de los Andes se hizo sentir. “No viajamos a Esquel”, fue el certero mensaje. Caprichosos los muchachos.

De nada sirvió la excelente nota emitida por el presidente de la Asociación de Básquet de Bariloche Federico Juan Manuel Zorzoli, quien destacó en la jornada de hoy martes, que la Residencia Deportiva de Esquel es de primerísimo nivel, que el compromiso de los dirigentes de San Martín es muy valorable y que además a través de un canal local se transmitieron no solo los partidos jugados en Esquel sino además los cuatro partidos en los que participó San Martín en sus dos giras por San Carlos de Bariloche “ayudando a la difusión de este torneo desde sus inicios”.

Claro que a pesar de todo se mantuvo firme la postura de los dirigentes de Lacar y también de Zorros en no viajar a Esquel a pesar de las comodidades que se les iba a brindar en nuestra ciudad y la buena organización, cabalmente demostrada por la dirigencia local, en la tarde de hoy se resolvió acá en Esquel mirar un poco más allá del horizonte y no quedar observando el ombligo propio.

PENSAR EN EL FUTURO

Ha sido un gran triunfo para los clubes de la región que la CAAB acepte, para el Torneo Pre Federal de Basquet, el Nodo de la Región Andina, con el firme deseo por parte del Club San Martín de que las categorías formativas también sean parte del Torneo Pre Federal de la temporada 2022, aumentando en un futuro inmediato la competencia y por ende el nivel, incentivando a que más chicos jueguen al básquet aquí en Esquel.

En verdad este es el gran objetivo de los dirigentes locales, no pensar solo en la victoria del fin de semana.

Si los dirigentes de San Martin se ponían firme (en verdad estaban en todo su derecho) de mantener a Esquel como sede de la Final Four, los equipos de San Martin de los Andes no iban a viajar y en menos de tres meses del inicio de competencia, que el torneo Pre Federal Zona Andina tenga esta mancha (o mejor dicho conflicto) estaba la posibilidad de la CAAB vea las desprolijidades de la región y quite de un plumazo el Nodo de la Región Andina en los Torneos Pre Federales.

Obviamente a los dirigentes del Lacar solo les interesa ganar la plaza al Torneo Federal, pero hasta el momento no se dieron cuenta que los pibes de Esquel juegan con el cuchillo entre los dientes, con el alma bien puesta y con el corazón hasta el final, siempre hasta el final.