En esta nueva entrega de Firma y Aclaración, nos visitó el Profesor de Educación Física; Entrenador de Boxeo y Entrenador de Atletismo, Rodrigo Peláez.

Durante la entrevista, se abordaron diversas temáticas que hacen a la vida deportiva de un atleta, pero también a su formación como persona.

En principio, Peláez refirió que tuvo que optar por el atletismo, debido a la gran demanda y alejarse momentáneamente del boxeo: "algún día volveré; lo extraño y me gusta mucho el ambiente".

El entrenador aprendió junto a su padre, que "fue el primero que empezó todo esto" y resalta la importancia de formar la actitud, no solo para formarse como deportista, sino también como persona en la vida.

"Lo teórico está en los libros. La actitud es lo más difícil; ahí se dan las cosas. Siempre he intentado brindar a los chicos seguridad en si mismo; la vida te da golpes bajos y vos tenés que creer que valés"

Seguidamente, habló de Eulalio Coco Muñoz, el deportista olímpico con el que tiene una gran relación: "Es como mi hermano; vino desde muy chico y lo vi crecer como persona y en lo deportivo. Todo lo que le brindé me lo ha devuelto. Uno como entrenador siempre tiene un sentimiento con los atletas".

"Cuando Coco corrió su primera maratón que hizo 2h 15m, yo dije que iba a bajar la marca a 2h 12m y todos se reían. Finalmente lo logró; esos minutos los sacó del corazón. Es un chico que cree y tiene voluntad"

El entrenador resalta además, la importancia de entrenar la actitud: "el grupo es muy fuerte porque la actitud se contagia. Awkache significa 'guerreros' y tratamos de dar esa impronta".

No te pierdas una nueva entrega de Firma y Aclaración, con el entrenador que además, habla del sueño de contar con una pista de sintético en la ciudad de Esquel: "el deporte debe ser visto como una inversión; no como un gasto, el que no lo entiende así, está lejos de la realidad".