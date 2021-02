La jueza de faltas de Esquel, Adriana Conesa, explicó que atendiendo a los casos de turistas que desconocen la tolerancia 0 de alcohol al conducir en nuestra ciudad se determinó un sistema de guardias mínimas los sábados para atenderlos y que no deban pasar todo el fin de semana sin vehículo ni carnet de conducir. Es de 8 a 12, solo para los visitantes que hayan registrado una graduación menor a 0.50 (la permitida a nivel nacional).

"A partir del lunes pasado advertimos una cantidad de turistas esperando la restitución del auto y la licencia. En algunos casos la graduación era muy baja, en otros no", señaló Conesa. "Llamamos a la Secretaría de Turismo para solicitar que por favor informen al turista a través de los medios que ellos tengan la circunstancia de que en Esquel rige la tolerancia 0 al conducir, también solicitamos que se haga extensiva la comunicación a los empresarios turísticos". "Con la pandemia entiendo que no se ha podido difundir lo suficiente. En el ámbito nacional la tolerancia es 0.50 y todos creen que acá es lo mismo pero es diferente", resaltó.

"Es una ordenanza que no ha tenido una difusión adecuada".

Si bien aclaró que ha habido turistas con graduación superior a 0.50 y en ese caso están en infracción incluso atendiendo la ley nacional, preocupa poder atender los casos en que el alcohol en sangre es menor a ese número.

"El viernes generé una reunión con autoridades de Seguridad Vial, Tránsito del municipio, el secretario de Gobierno, la policía, y los concejales para ver qué tratamiento podíamos encarrilar en estos supuestos", explicó la jueza de faltas. En esa conversación se determinaron las guardias mínimas los sábados de 8 a 12, solo para turistas en caso de que su graduación alcohólica sea menor a la 0.50.

En cuanto a la ordenanza, planteó: "Siempre que haya voluntades todo es viable y perfectible. Hay cuestiones en las que se legisla para una determinada situación y no siempre se contemplan todas las situaciones que están alrededor de eso. Para el turismo no se ha previsto". "Muchos concejales dicen que hay aplicar la misma ordenanza para todo el mundo porque las leyes se dan por conocidas y tienen razón, pero ocurre que también el principio de igualdad se aplica entre iguales. Me parece que no es lo mismo ser habitante de Esquel y no serlo. Por eso decidimos atender los sábados de 8 a 12 para esos casos", subrayó.