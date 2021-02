Durante todo el mes de febrero, Chubut Deportes tendrá las inscripciones abiertas para las becas deportivas en este 2021.

Las becas son otorgadas por el gobierno provincial, a través de la Agencia Chubut Deportes SEM y están destinadas a deportistas de nuestra provincia quienes deben demostrar su condición de deportistas amateurs. Dichas becas se ejecutan a través de las Federaciones Deportivas, Asociaciones Deportivas o máximas entidades rectoras deportivas provinciales.

El gerente General del ente deportivo provincial, Brian Oggero, brindó detalles sobre la modalidad de inscripción para los atletas interesados donde señaló que “están destinadas exclusivamente a los deportistas de nuestra provincia”.

”Se ha enviado la documentación a todas las Federaciones y Asociaciones; como así también se ha cargado la información a la página oficial de Chubut Deportes, donde los interesados deberán descargar el formulario correspondiente, adjuntar la documentación y tienen tiempo de enviarla hasta el 28 de febrero”.

Además, Oggero explicó que “por razones de público conocimiento, por pandemia, algunas disciplinas han realizado competencias en el 2020, otras no, incluso algunas están llevando adelante competencias en enero y febrero de 2021. Por este motivo, en aquellos deportes que hayan realizado sus máximas instancias nacionales en 2020 o la harán en el primer bimestre de 2021 se tomaran esos resultados como registros, los que no hayan sido programados se tomaran los de 2019”.

“El objeto de esto es darle continuidad a aquellos deportistas de relevancia a nivel provincial que tengan un aliciente para seguir entrenando y poder apoyarlos en su desarrollo deportivo”, destacó Oggero.

HABRÁ CUATRO TIPOS DE BECAS

Según lo informó el mismo Oggero, las becas para deportistas son de Nivel A, Nivel B, Nivel Especial y Nivel con proyección olímpica.

Sobre estos distintos tipos de becas deportivas, Oggero remarcó que “son apoyos económicos que se brindan entre los meses de marzo y noviembre, salvo para aquellos atletas que estén contemplados en la Proyección Olímpica que es una beca anual de 12 meses”.

También se otorgarán a Coordinadores Deportivos y Cuerpos Técnicos de Selecciones Provinciales.

Un dato a destacar que explicó Oggero, es que la cantidad de becas no es una limitante. “Las becas son por méritos, si tenemos más deportistas que accedan a esos ítems que nosotros tenemos enmarcados van a estar beneficiados con el aporte. Por lo que la cantidad no es un limitante”. Durante el 2020, Chubut Deportes otorgó becas a 45 deportistas de la provincia; por eso Oggero cree que “va a haber un número mayor de atletas al del año pasado porque muchos de edades menores y cadetes que por una cuestión de reglamento no accedían al apoyo, hoy están convocados a eventos de máxima representación nacional en categorías juveniles en deportes que no tenían referentes provinciales en esas categorías y hoy si lo harían”.

Para consultas o más información, los interesados podrán comunicarse vía mail a becaschdeportes@gmail.com o a los teléfonos: 0280-4485597/4485376