La jueza Civil, Comercial y Laboral de Esquel, Dra. Alicia Arbilla, rechazó la Medida Autosatisfactiva promovida por el Sr. Mauricio Ruiz y las Sras. Nelly Rovera, Nora Corvalan, Pascualina D'Orazio y Viviana Moreno, contra la Provincia del Chubut, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, mediante la cual se solicitaba la nulidad de la incorporación del Proyecto de Ley N° 128/20 remitido por el Poder Ejecutivo a la Honorable Legislatura por flagrante inconstitucionalidad.

En este contexto, la Dra Silvia de los Santos, abogada de los demandantes antes mencionados, hizo su análisis sobre la resolución de la Jueza Arbilla sobre la Medida Autosatisfactiva.

"La Jueza dice que los elementos que aportamos no son suficientes para concluir con certeza, que no cuenta en este estado con un pronunciamiento penal respecto de la falsedad ideológica documental que denunció Guillermo Velázquez", indica en su análisis Silvia de los Santos, dejando en claro que "vamos a apelar esta decisión, en primer lugar por contradictoria".

"Esta circunstancia no solo es contradictoria, sino que además es grave"

Seguidamente, expresa; "que la Jueza diga que no cuenta con las constancias para saber si la consulta es conforme a la Constitución es que no hubo consulta. No podemos probar la inexistencia. ¿Y que no cuenta con un pronunciamiento penal?; todos los ilícitos general responsabilidad penal o civil. Estos son los argumentos sobre los cuales vamos a trabajar en la apelación".