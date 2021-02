Cuando armó su calendario de entrenamiento supo de antemano que el 13 de febrero iba a estar en Esquel por eso le avisó a “Cachano” Barría que iba a ser parte de esta fiesta. Joaquín Arbe tuvo el record de la carrera en el 2019, pero el año pasado David Rodríguez se la arrebató. Por ende buscará superar dicha marca de 1hs 03min 12seg que hizo el esquelense (ahora radicado en Comodoro Rivadavia) el año pasado.

Para Arbe será una gran oportunidad de correr ante su gente, previo al viaje a Cachi pensando en el Campeonato Sudamericano, en el Campeonato Argentino y el objetivo final de los Juegos Olímpicos.

Esta mañana se llevó a cabo una conferencia de prensa donde se realizó la presentación de la vigésima edición del Medio Maratón al Paraíso que se correrá mañana desde la Laguna Terraplén.

Para el intendente Sergio Ongarato esta prueba, que es emblemática para la zona, es un motivo muy especial para que corredores de afuera, junto con su familia, puedan llegarse hasta Esquel destacando un turismo deportivo de excelencia.

Carlos “Cachano” Barría agradeció las gestiones del intendente municipal, de los integrantes de la Secretaría de Turismo y remarcó el apoyo del secretario Matías Tacetta, quien es el responsable de área de gestión y finanzas del municipio de Esquel.

“Quiero hacer un reconocimiento al Diputado Nacional Santiago Igon”, remarcó “Cachano” Barría tras las gestiones que pudieron hacer para que un equipo de ESPN Latinoamérica esté en la región, “y no me quiero olvidar de saludar y reconocer a Héctor “Pato” Vidal, un gran comerciante de la zona (Pato Indumentaria) y amigo nuestro que no la está pasando bien estos en estos momentos”.