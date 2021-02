Carlos Linares: “El problema es la educación, no la minería”

En diálogo con Red43 el exintendente de Comodoro Rivadavia y actual titular del PJ chubutense, Carlos Linares, marcó posturas sobre diversos temas: la educación pública, sus cambios de opinión con respecto al posible desarrollo minero en la meseta y las candidaturas que su partido ofrecerá a la ciudadanía este año de elecciones.

En principio, con respecto a la compleja situación educativa en Chubut, Linares cuestionó al gobierno ante la reciente visita de Nicolás Trotta: “El gobierno de la provincia no supo aprovechar la visita de un ministro nacional. No hubo un trato como corresponde, un ministro de Educación tuvo que irse casi a escondidas, y hablamos de un ministro que venía a ser parte de una solución que no le correspondía porque es un problema de la provincia. Se desperdició una oportunidad. Ojalá que esta reunión de la semana que viene de sus frutos; lo dudo porque el gobierno no tiene un plan económico, educativo ni de salud”, dijo en referencia al encuentro de autoridades del Ejecutivo con los referentes gremiales de la Educación.

El comodorense reseñó que “de los últimos 540 días de clases no llegamos a 180 días de educación pública, lo que va a causar a futuro mucho daño”.

Consultado sobre la manera de destrabar la deuda con los empleados públicos, el dirigente no planteó una solución debido – dijo - a que los números no son claros: “En su momento este gobierno prometió cosas que no podía cumplir y hoy nos encontramos con que el trabajador tiene la razón. Hay una ley que dice que los empleados tienen que cobrar sus sueldos los primeros días hábiles de cada mes. Ahora, hay que hacer un replanteo; no tenemos los números claros de la provincia. Lo primero que debería hacer el Gobernador es mostrar los números y convocar a todo el mundo para opinar medianamente hacia dónde podemos sacar adelante la provincia y sobre todo, la educación”.

Minería, idas y vueltas

Otro tema central de la actualidad provincial es la minería y más precisamente, el tratamiento del proyecto del Ejecutivo de la Zonificación Minera en la meseta que debería debatir la Legislatura.

Si bien años atrás Linares se había manifestado públicamente abierto al diálogo para evaluar los pros y los contra de la iniciativa particular de explotación en la franja central de Chubut, durante los últimos tiempos se ha manifestado tajantemente en contra del debate. Y lo hizo firmando varios pronunciamientos del PJ en contra del proyecto que impulsa Mariano Arcioni.

“Ratificamos nuestra postura de oponernos al tratamiento exprés y no participativo de una ley que define políticas extractivas por las próximas décadas en el territorio…El PJ debatirá su posición con la participación de sus organismos y entendemos que, como mínimo, la Legislatura debiera aplicar la Ley de audiencias públicas y permitir las exposiciones de todos los actores de la sociedad en sus organizaciones”.

“Decimos no al proyecto, que no tiene licencia social, y no al formato de proyecto», indicó el PJ. Agregando que «veremos quiénes son los cómplices que apañan/acompañan esta aventura tan contraria a los deseos, intereses de todas y todos los chubutenses”, finalizaba el documento que llevaba su firma los primeros días de este mes de febrero.

Previamente, había dicho que el partido aplicaría sanciones a los diputados peronistas que votaran a favor de la minería.

Sin embargo, una convocatoria del presente de la Nación, Alberto Fernández, a la que asistió con el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque hizo que morigerara su postura, aunque Linares aclara que no cambió su idea contraria a tratar y aprobar este proyecto en la actualidad.

Interna caliente

Nadie quiere hablar de candidaturas, pero que las hay, las hay…Y en ese sentido, Linares fue uno de primeros políticos en manifestar su intención de presentarse como candidato a senador nacional del PJ, lo que le valió la crítica de propios y ajenos.

Sin embargo el comodorense mantiene su intención de estar en el Congreso Nacional en días en los que comenzó a sonar tímidamente el nombre del intendente de Trelew, Adrián Maderna, recientemente integrado nuevamente al PJ de manera orgánica.

“Cualquier compañero que milite dentro de las filas del justicialismo puede ser candidato. No es fácil una campaña política, pero el derecho no puede sacársele a nadie en democracia. En el congreso partidario de marzo o abril se van a aclarar algunas situaciones y esperemos llegar con el mejor consenso posible. Nuestro partido estará abierto democráticamente si hay más de una oferta se dirimirá en las PASO aun no confirmadas o una interna partidaria”.

Volviendo a Maderna, quien dio su nombre en una entrevista periodística fue el exintendente de Puerto Madryn, Carlos Eliceche, quien está al frente de la comisión de Recursos Naturales de la Legislatura donde deberá tratarse la minería y un hombre abierto al debate legislativo del tema.

Linares cuestionó al madrynense: “Carlos (Eliceche) tiene una verborragia de tirar candidatos todos los días; él bendice candidatos y eso no está bueno…si el compañero y amigo Maderna quiere ser debería decirlo él. Por lo que yo hablo con Adrián, su cabeza está en un 100% en sacar a Trelew adelante, viajando a Buenos Aires para hacer gestiones…por lo que tengo entendido, Maderna tiene su cabeza puesta en Trelew”, concluyó Linares.