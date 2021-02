Tras un fin de semana largo con números altos de ocupación turística, desde la secretaría de turismo comienzan a proyectar las promociones para semana santa.

Gustavo Simieli, titular de la secretaría comentó que se trabaja día a día, debido a la incertidumbre por la situación de coronavirus y con la campaña de vacunación de por medio.

"Es muy dinámico, porque no sabemos qué puede pasar mañana. Trabajamos a corto y largo plazo. No sabemos si la vacunación es masiva y va para sacarse un poco el barbijo, en lo personal creo que viene para largo. Entonces no podemos proyectar mucho a futuro. Vamos a sacar una promoción para semana santa y apuntamos los cañones a ese fin de semana", expresó el secretario de turismo.