En Esquel no hay proyecto de pavimentación de calles si no es por consorcio. Esta modalidad debiera estar a la par de una planificación municipal que tuviera el mismo objetivo, con algún plazo o meta de posible cumplimiento. Esa proyección no existe, lo saben aquellos que cansados de esperar optaron por la inversión propia en pavimento.

Aquellos frentistas que se decidieron por el consorcio para, finalmente, contar con el pavimento, al menos tenían en el contrato el acompañamiento municipal ya que el estado financia un 20% de la obra; este porcentaje se dedicaría a la boca-calle de cada arteria que se lograra asfaltar.

Por lógica común, muchos frentistas dieron por hecho que al estar involucrado el municipio en el pago del porcentaje pactado, también solicitaría a las empresas contratadas -antes del comienzo del pavimento a cada cuadra- el proyecto en cuestión para su revisión y aprobación con el plazo de obra incluido y, luego de ello, las inspecciones correspondientes ya que, finalmente, ese porcentaje de aporte es con fondos públicos que deben estar correctamente empleados y auditados para que su destino tenga un adecuado provecho.

Para muchos vecinos, la firma del convenio y el comienzo de asfalto de su calle se convirtió en un problema más; las obras a medias, mal terminadas o inconclusas son la realidad de algunas de estas calles donde las empresas contratadas no cumplieron su parte y la municipalidad tampoco inspecciono o avaló un contrato que, a todas luces, se aprobó sin que reuniera toda la documentación necesaria.

De continuar aprobándose más pavimento mediante la modalidad de consorcio debe haber un municipio más involucrado, tanto en la contratación de las empresas ejecutantes como en las inspecciones de las obras, la responsabilidad de estas calles sin terminar, de mala calidad o de cualquier incumplimiento que haya tenido lugar, es también mal trabajo del estado que no hizo como se debía el contrato o no controló como es pertinente.

Las gestiones del estado este año 2021, se celebraría que estuvieran más encaminadas a la obra pública, que mejorara, por ejemplo, las calles y avenidas de Esquel y de paso reactivaría las posibilidades de trabajo tan escaso y necesario en la ciudad.

