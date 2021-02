La reunión de la que participan los gremios docentes y auxiliares se lleva a cabo en la Secretaría de Trabajo. En representación del Gobierno provincial se encuentra la ministra de Educación, Florencia Perata.



Los gremios reclaman el pago de los salarios atrasados, recomposición salarial y recategorizaciones. Pidieron que el regreso a las aulas sea con los cuidados correspondientes y equidad en la vacunación cuando se termine de aplicar la dosis a las personas de riesgo.



Según informó Jornada, por el momento no hay acuerdo entre las partes y la reunión llegó a un cuarto intermedio. En comunicación con Cadena Tiempo, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Guillermo Quiroga contó: “Es una reunión accidentada. Faltaron algunos ministros. La ministra Perata tiene poca información en lo que hace a la deuda salarial con el gremio de educación”.



Según contó Quiroga, la propuesta del Gobierno provincial es achicar la deuda de los rangos 3 y 4: “Pagarían en 10 días el sueldo de enero de los rangos 1 y 2, Salud y Seguridad. Mientras que para los rangos 3 y 4 los sueldos de diciembre y enero”. Pero para el dirigente gremial esta propuesta es “inaceptable” teniendo en cuenta que en el rango 1 y 2 se encuentra la mayoría de los auxiliares de la educación.



“No hay ninguna propuesta que haga que el trabajador no continúe con las medidas de fuerza. El paro va a seguir vigente por una semana más. Si no se modifica el escenario actual esto va a continuar”, anunció.