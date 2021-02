El presidente Alberto Fernández subrayó que "estar uno contra otro" dejó a la Argentina "en medio de una sociedad profundamente injusta" y afirmó que el Consejo Económico y Social es una posibilidad de “repensar todo”.

“De acá puede surgir otro país”, aseveró ante decenas de invitados, y abogó por construir “un país con la lógica del diálogo y el encuentro", en referencia a prédica del Papa Francisco.

"Nos hicieron creer que el secreto es estar uno contra otro. Muchas veces hicimos eso y tal vez deberíamos darnos cuenta que tanto tiempo de hacer eso nos ha dejado en medio de una sociedad profundamente injusta", sostuvo el mandatario al encabezar el lanzamiento del Consejo Económico y Social en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

El jefe de Estado llamó a "construir un país con la lógica del diálogo". "Acá tienen que estar sentados todos los argentinos. Tenemos la oportunidad de escucharnos", agregó.

“¿Cuánto tiempo más seguiremos creyendo que el secreto es dominar al otro en lugar de asociarse? Nadie puede ser feliz en una sociedad donde hay tantos infelices. Lo moral de la política es llamar al otro a construir una sociedad igualitaria”, destacó.

“Acá tienen que sentarse todos los argentinos, no sé cuántos opositores hay acá porque no les pregunté lo que piensan, no sé si son oficialista o no lo son. Pero están convocados para construir un país con otra lógica, hay que saber sentarse con el otro y no profundizar los desencuentros. Tenemos la oportunidad de abrir las cabezas y escucharnos”, advirtió.

El Presidente dijo que “el secreto es ponerse en el lugar del otro para encontrar soluciones. De acá puede surgir otro país, otra sociedad, porque nadie puede estar contento con esta sociedad. Tenemos la posibilidad de repensar todo, porque si seguimos haciendo lo mismo obtendremos los mismos resultados”.

Por último, añadió que “el capitalismo debe ser repensado a la luz de la pandemia, no es posible pensar una economía sin ética, no es solo números, es una ciencia humanista. Apostemos al dialogo y a construir un futuro entre todos".

Más temprano, el futuro titular del Consejo Económico y Social, Gustavo Béliz, convocó a los dirigentes de todos los sectores a sumarse y plantear "ideas reconstructoras y regenerativas".

"Los convocamos a ideas reconstructoras y regenerativas. Los convocamos a emplear palabras que sean edificantes y liberadoras", señaló el funcionario nacional.f

El Consejo Económico y Social está integrado por los máximos dirigentes de las centrales sindicales, Héctor Daer y Hugo Yasky; empresarios como José Martins, Marcelo Fernández, Carlos Achetoni, Iván Szech y Sergio Kaufman; como así también por Esteban Castro por la UTEP y el rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri.

La creación del Consejo Económico y Social fue una de las promesas de la campaña presidencial que, tras el triunfo en las urnas, tuvo su correlato durante el discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa del año pasado, cuando anunció que, entre sus lineamientos, estaba la promoción de los trabajos del futuro, el cambio climático y la infraestructura verde y las estrategias para "atraer la riqueza que está en el exterior" para ponerla al servicio de "fines productivos nacionales".

"Soy consciente de que esta iniciativa supone una autolimitación a mis facultades administrativas. Sé muy bien que implica estar dispuesto a abrir cauces de participación novedosos en nuestro sistema democrático", dijo el mandatario en esa oportunidad.

¿Quiénes lo integran?

El gobierno informó que el Consejo Económico y Social estará integrado por: