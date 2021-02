El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, dio su punto de vista sobre lo que está ocurriendo con respecto a la tolerancia 0 de alcohol al conducir. Al no haber suficiente información, muchos turistas creen que rige la tolerancia 0,5 como en el resto del país y han sufrido el secuestro de sus vehículos, con las consecuentes multas, por graduaciones menores.

"Los debates internos se tienen que dar dentro del Concejo Deliberante, por supuesto que yo opino sobre las ordenanzas pero lo tienen que definir los concejales que fueron elegidos para eso", aclaró el mandatario municipal. De todas formas, remarcó: "Con respecto a la tolerancia 0 yo le había marcado mi disconformidad al Concejo Deliberante anterior, habida cuenta que en nuestro país la tolerancia es de 0,5 como era antes en Esquel. Esto permite que alguien pueda ir a cenar, tomar media copa de vino o una cerveza chica. Con la tolerancia 0 por supuesto que esto no puede ocurrir".

Aunque consideró que "es una medida de protección para todos nosotros y hay que reconocerlo, tiene su beneficio la ordenanza por ese lado porque el que esté al volante estará en las mejores condiciones", Ongarato planteó que se opone con las ofertas que se realizan a los visitantes. "Si nosotros invitamos a los turistas a degustar vinos en las bodegas que tenemos cerca de Trevelin, después el turista llega a Esquel tras haber degustado algo a lo que nosotros lo invitamos y lo detenemos, le ponemos una multa importante, le retenemos el auto y el carnet de conductor, estamos contraponiéndonos al interés que tenemos como comunidad de potenciar el turismo", evaluó.

"Invitamos al turista a ir a las cervecerías que tenemos en Esquel, degustar cervezas artesanales y después si los estamos esperando en la esquina con la alcoholemia 0 se contrapone con lo que estamos ofreciendo".

En la misma línea, remarcó: "El resultado a nivel turístico es que quienes nos visitan se van de Esquel con la peor experiencia que pueden haber tenido que es tener que pagar una multa importante, quizás acortar sus vacaciones por la multa, pero también se quedan sin el auto, quizás al día siguiente tengan que volverse, los inhabilitamos para ir a visitar los atractivos que nosotros mismos les ofrecemos". "Hay que ver cuáles son las consecuencias y si nuestro objetivo fundamental es promocionar la actividad turística para vivir del turismo, tenemos que trabajar en ese sentido y todo lo que hagamos debe ir con ese norte", sostuvo el intendente.

Además, el mandatario municipal subrayó que si se le ponen trabas al objetivo de desarrollar el turismo "nos queda la actividad minera y sabemos que no la queremos": "Este intendente no va a promocionar por más dificultades que tengamos que venga una empresa minera a nuestra ciudad". Sin embargo, analizó que "si los próximos intendentes tienen una ciudad como están hoy las localidades de la meseta, no queda otra alternativa que la minería y nosotros queremos decir orgullosamente que no la queremos porque queremos vivir del turismo. Todas nuestras acciones, ordenanzas, reglamentaciones y el estado de nuestra ciudad tiene que ir en ese sentido".