En un comunicado firmado por Carlos Linares, su presidente, el Partido Justicialista volvió a expresarse contra el tratamiento de la zonificación minera a partir de la convocatoria a sesión extraordinaria de la Legislatura realizada por el gobierno provincial para este viernes 5 de febrero.

Consideraron que "pretenden votar de manera remota y de la noche a la mañana una definición de los próximos 30 años". "Decimos NO al Proyecto, que no tiene Licencia Social y NO al formato de proyecto, de persistir con esta trasnochada decisión, veremos también quienes son los cómplices que apañan/ acompañan esta aventura tan contraría a los deseos, intereses de todas y todos los chubutenses", enfatizan en el escrito.

El comunicado completo: