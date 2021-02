En la mañana de este lunes, vecinos del NO a la Mina, se dirigieron al edificio de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) ubicado en el kilómetro 4 de la Ruta 259, para poder reunirse con el Delegado de la Universidad, Eduardo Conesa.

En la ocasión, se le llevó una nota de la asamblea en la cual se manifiesta la "profunda preocupación por la total irregularidad con la que las autoridades de esta Institución se han manejado en relación a la conformación de la mesa de coordinación técnica para fijar postura institucional de la UNPSJB en el marco del “Diálogo participativo con una visión del desarrollo productivo de la provincia para el futuro”".

En el lugar, Lucía Molina, dialogó con los medios y leyó la carta entregada, la cual cuenta con más de 90 firmas al momento, de docentes, graduados, estudiantes, no graduados, jubilados y no docentes de todas las Facultades, así como de coordinadores de cátedras libres, observatorios e institutos de investigación dependientes de la Universidad.

En nuestra condición de integrantes de la comunidad universitaria de la Sede Esquel, pertenecientes a las distintas facultades y claustros que la conforman, queremos manifestar nuestra profunda preocupación por la total irregularidad con la que las autoridades de esta Institución se han manejado en relación a la conformación de la mesa de coordinación técnica para fijar postura institucional de la UNPSJB en el marco del “Diálogo participativo con una visión del desarrollo productivo de la provincia para el futuro” convocado por el Gobierno de la Provincia de Chubut, según las propias palabras del Secretario Fabián Scholz en su comunicado del día 13 de febrero en las redes sociales de la Universidad.

La conformación de dicha mesa se llevó adelante con total hermetismo. No existe resolución ni comunicación oficial que convoque a su constitución, sin embargo, tanto en el comunicado mencionado previamente del 13 de febrero, como en el comunicado del Sr. rector Carlos De Marziani del día 18 de febrero se informa la participación de tres representantes por Facultad designados por los decanatos. Es alarmante que la selección de representantes se hiciera a espaldas de la comunidad docente de las respectivas facultades (e inclusive de las delegaciones académicas de las sedes, en algunos casos) que no tuvieron conocimiento de la convocatoria ni, por lo tanto, posibilidad de ejercer el derecho a elegir representantes o postularse para serlo.

Es preocupante que al día de la fecha, no conozcamos por medios oficiales la identidad de los integrantes de dicha mesa y es alarmante que este espacio ilegítimo ya haya tenido tres reuniones de trabajo no públicas. Estas metodologías son inadecuadas para una Universidad Pública y totalmente inaceptables.

Los espacios donde se detentan representatividades deben ser el resultado de procesos democráticos, abiertos, transparentes y propiciados con los debidos plazos y comunicaciones. Exigimos que esto sea revisado urgentemente y retrotraído a su condición inicial de “llamado”, si es que tal existe ya que tampoco fue expresado oficialmente.

Es irresponsable, también, que el objetivo de esta mesa de coordinación sea analizar un Proyecto de Ley que ha sido denunciado ante la Justicia por falsificar un informe del CONICET y por no respetar el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT referido a consulta previa, por no respetar el plazo de 120 días estipulado en la Ley XVII 68 en su art. 2 y por no respetar el Acuerdo de Escazú.

La UNPSJB ya se expidió de manera oficial en distintas oportunidades con respecto a la actividad megaminera y al Proyecto de Ley 128/20 en particular:

- Resolución 048/11 del HCS que rechaza los fondos YMAD/ALUMBRERA y encomienda la conformación de una comisión para “la difusión de las graves consecuencias que genera la megaminería” y para fomentar el desarrollo de proyectos relacionados a energías alternativas.

- Resolución 057/18 del HCS que rechaza el proyecto de zonificación minera ingresado a la Legislatura del Chubut (firmado por los diputados Di Filippo y Bruscoli) solicitando que no se le dé tratamiento y resuelve solicitar al Gobierno Provincial promover “un mejor futuro para todos los habitantes de la Meseta y la provincia”.

- Carta pública dirigida al Presidente de la Honorable Legislatura de la provincia de Chubut firmada por el Sr. rector de la UNPSJB Carlos De Marziani del 27 de noviembre de 2020 en la cual se manifiesta que no están dadas las condiciones para la aprobación del Proyecto de Ley 128/20, puesto que “no hay procesos que logren el Desarrollo Sustentable si no están dadas las condiciones de participación para una construcción colectiva, libre acceso a la información, libertad para decidir, inclusión, equidad, cuidado del ambiente, diálogo, respeto y consensos” y alertando sobre las importantes movilizaciones y expresiones populares que dan certeza de que no hay licencia social.

- Carta del Sr. rector de la UNPSJB Carlos De Marziani al Gobernador de la Provincia de Chubut Mariano Arcioni donde responde negativamente la convocatoria del ejecutivo provincial del 15 de enero de 2021 para participar a la mesa de trabajo “Diálogo Participativo con una visión del desarrollo productivo de la provincia para el futuro” argumentando que las opiniones de la UNPSJB son el resultado de procesos colectivos que implican la “deliberación con representación de los diversos claustros” que requieren de tiempos prudenciales, “mirada multidisciplinar y multisectorial”, ámbitos plurales y diversos.

Asimismo, en la carta se manifiesta la necesidad de la transmisión en vivo de las reuniones convocadas por el Poder Ejecutivo “de tal manera que toda la ciudadanía chubutense pueda informarse de lo que se discute”. Es inaceptable que una Universidad Pública propicie el debate en torno a un Proyecto de Ley sostenido sobre argumentos falsos, que viola los Derechos de los Pueblos Indígenas, que compromete los Derechos Humanos de los habitantes del territorio y que no cuenta con licencia social (adjuntamos listado de pronunciamientos y rechazos públicos de ámbitos académicos, de salud, de educación y de numerosas entidades y organizaciones de los diversos ámbitos públicos).

Asimismo, y por todo lo mencionado, exigimos que esta casa de estudios apoye el tratamiento del Proyecto de Ley por Iniciativa Popular que cuenta con 30.916 avales de ciudadanos y ciudadanas de Chubut .