A tres días de que estalle el escándalo por la existencia de Vacunatorio Vip, el gobierno nacional publicó una lista con personas que fueron vacunadas por fuera del sistema estatal y en forma discrecional. Son 70 personas que fueron vacunadas en el Hospital Posadas.

Este paso del Gobierno tiene como objetivo transparentar el sistema de vacunación, amortiguar rápido el costo político del escándalo de las vacunas y utilizar la lista como un trampolín para recuperar la credibilidad. Luego, entienden, el escándalo que comenzó el viernes, será un capítulo cerrado.

La lista está integrada por ministros y secretarios del gobierno nacional, dirigentes políticos, un ex presidente, periodistas y un ex gobernador. Es decir, la lista tiene personal estratégico y personas que no trabajan en el Gobierno y no están dentro del primer grupo de riesgo para ser vacunados, que es el que integran los trabajadores del sistema sanitario.

Se encuentran el expresidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda González y sus hijos Juliana y María Eva. También está el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli.

“No hay 3000 vacunados. No está montado un sistema de vacunación paralela en el Gobierno. Fue un hecho puntual”, afirmó un alta fuente gubernamental a Infobae. La línea discursiva es la misma que siguió la flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti, en las últimas horas, cuando aseguró que no “existe un vacunatorio vip” en la Argentina.

Antes de la publicación de la lista, el ahora ex jefe de Gabinete de la cartera sanitaria, Lisandro Bonelli, y el secretario de Equidad, Martín Sabignoso, renunciaron a sus respectivos cargos.

El listado completo: