El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, se mostró indignado por la agresión sufrida por efectivos policiales de Cholila y además por la conducta de la justicia en estos casos. El funcionario puso a disposición el total acompañamiento del gobierno provincial a través de una comunicación con las autoridades de la Unidad Regional Esquel.

"Hay una cuestión que no podemos dejar pasar más. No puede ser que existan personas en Chubut que agreden, violentan físicamente a efectivos policiales y la justicia no haga absolutamente nada ni le importe hacer nada por el hecho de que son policías", inició el ministro. "Esto me enerva porque cuando ocurre otra situación con otros actores automáticamente saltan todos y se agarran la cabeza, pero cuando pasa con un policía no aparecen los derechos humanos, los jueces miran para otro lado, resuelven cosas siempre en contra del efectivo policial", enfatizó.

Continuó señalando que "los principios en los cuales me baso me dicen todo lo contrario. Ningún ciudadano se puede atrever a atacar un policía en ejercicio de su función porque eso tiene que ser un agravante, no una cuestión de mero trámite porque total es policía y es parte de su función, eso no es parte de su función". "Si nosotros, el Estado, no cuidamos a los que son auxiliares y llevan la seguridad a la ciudadanía estamos haciendo las cosas mal", consideró Massoni.

Sobre el caso puntual ocurrido en Cholila, detalló: "En un control de abigeato normal, se intenta identificar un vehículo, se lo frena y se va a identificar a los 3 ocupantes que descendieron del vehículo y sin mediar ninguna palabra a golpes de puño tiran al piso a un efectivo policial masculino que era acompañado por una femenina. Lo empiezan a golpear y patear entre los 3. La femenina se quiere interponer y la empujaban y la amenazaban diciéndole 'vos te salvás porque sos mujer'". "Le pegaron al efectivo policial hasta que se cansaron. Las imágenes no van a mostrar lo cruenta que fue esta golpiza", recalcó el titular de la cartera de Seguridad.

El funcionario se mostró enojado con la justicia y en especial con la jueza que actuó en este caso, contra la que arremetió por negar la detención de los autores de este brutal ataque. "Automáticamente se iniciaron las actuaciones que inician siempre y son de rigor. Policía pidió a fiscalía y fiscalía receptó y solicitó la detención de estas 3 personas con el fin de hacer su correcta identificación y llevarlos a la audiencia de control de detención. La jueza lo denegó. Son policías, no encontró justificación en por qué generar la detención de estos 3 energúmenos que han violentado a un efectivo policial en el cumplimiento de su labor y lo denegó. Esa es la justicia que tenemos, sépanlo. Tenemos muy buenos jueces y muy malos jueces", lanzó.

Advirtió que "este Ministerio se va a encargar de presentar la denuncia correspondiente a esos muy malos jueces en el Consejo de la Magistratura. No podemos quedar a los caprichos de una persona que no cuida a los que nos cuidan". "Cuando hablamos de un supuesto exceso de un policía le caemos con 150 mil guadañas, lo lapidamos en la plaza pública porque eso no le podemos permitir. Ahora, cuando es un policía la víctima permitamos todo. Golpeémoslo, que lo lastimen, que pierda piezas dentarias, que pierda la visión de un ojo, que le fracturen huesos, total son policías. Este Ministerio y este gobierno no lo va a permitir", insistió.

"Vamos a hacer la presentación contra esta magistrada en el Consejo de la Magistratura. A los efectivos policiales absolutamente todo el acompañamiento y cuenten con que vamos a volver a hacer la presentación porque estos violentos no pueden quedar en la calle poniendo en crisis la seguridad de la ciudadanía y el efectivo policial".

Sobre los atacantes, indicó: "Son 3 personas de Cholila, los cuales seguimos con el convencimiento de que se los tiene que demorar para hacer la identificación de los mismos y llevarlos a la audiencia de control de detención". "Lo golpearon hasta que se pudrieron de golpearlo, ellos mismos se cansaron y se fueron cuando estaba en el piso porque ya tenían a una persona que directamente la habían vapuleado", apuntó.

"Hoy mismo le encargué a los abogados que hagan la presentación con respecto al accionar de esta jueza por un pedido que se encuentra debidamente fundado. Esto es un delito, es atentado y resistencia a la autoridad, lesiones. Es un delito y es grave porque son efectivos policiales en cumplimiento de su función, tiene que ser un agravante", prosiguió. Manifestó que "no podemos seguir permitiendo que haya magistrados que no les importe cuando hay un policía del otro lado".

Además, criticó el rol de los organismos de derechos humanos: "Parece que los derechos humanos no sirven para los efectivos policiales". "Cuando un efectivo sufre estas cuestiones derechos humanos mira para otro lado. Si hacemos la detención de estas 3 personas va a aparecer derechos humanos para salvaguardarlos, que seguramente se los esposó muy fuerte y automáticamente se inicia una causa en la que jueces como esta van con la peor sanción diciendo que existe violencia institucional", analizó Massoni.