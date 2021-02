La ayuda social, sobre todo en alimentos que vecinos le hacen llegar a vecinos en Esquel, ha contado, desde el inicio de cada iniciativa, con apoyo escaso, a cuenta gotas o en el mejor de los casos con una asistencia a medias desde la municipalidad de Esquel.

Comedores y merenderos que han probado la valía de su trabajo solidario y que sin ellos la situación de muchas familias sería aún más compleja, no tiene el compromiso y la atención que se requiere desde el gobierno municipal, aun comprobando que la demanda excede el esfuerzo y las donaciones de privados.

Desde el estado no hay verdadero compromiso en que disminuya esta alternativa, las familias deben comer en sus casas o de lo contrario apoyar como se debe y priorizar recursos hacia ese sector vulnerado en sus derechos, que hoy atienden aquellos que solidariamente cocinan y buscan alternativas para que el hambre duela menos.

Esta semana la Municipalidad de Esquel publicó en su página web oficial la Licitación Pública N°6 con el objeto de adquirir refuerzos alimentarios -Productos Secos- la principal demanda de comedores que han disminuido la cantidad de lo que cocinan, no porque haya decrecido la demanda, sino porque el apoyo municipal es escaso, siempre lo ha sido, pero últimamente fue peor.

Finalmente se llama a esta licitación, cuando estaba al limite la continuidad de comedores que, tal como es la realidad de Esquel: con escasa generación de trabajo y sin estímulo para ninguna inversión, muy difícilmente se pueda llegar a que prevalezca el derecho que cada familia tenga la posibilidad de generar los recursos que le permita solventar, entre otras necesidades, al menos la de satisfacer la básica de comer.

Los tres millones ochocientos mil pesos, que se dedicarán a la compra de alimentos, esperemos que sea producto de una evaluación que permita una cooperación seria y planificada con quiénes no tienen comida y que traiga una previsibilidad a aquellos que trabajan para que funcionen los comedores comunitarios que están de cara a muchos vecinos que llegan a ellos pidiendo ayuda.

Ya es hora que termine, de una vez, esta fatalidad instalada en estos últimos años que da cuenta de vergüenza y tristeza de quienes no tienen alternativa para comer y acuden a la ayuda comunitaria como recurso irremediable y de aquellos que, a pesar de su tiempo y esfuerzo solidario, tienen que restringir las raciones de comida que preparan por no contar con mayores posibilidades, frente a la incapacidad de un municipio que sabe que nada ha mejorado y que no gestiona lo suficiente para que en Esquel cambie esta realidad cotidiana.

CHISTE DE YAPA

Un químico, un físico y un economista están en una isla desierta con una lata de cerveza y sin abrelatas

-Si tenemos en cuenta el proceso de oxidación tal vez consigamos que se debilite la lata y podamos abrirla- dice el químico.

-Podríamos aplicarle una fuerza, que seguramente rompería la lata- sugiere el físico.

Y el economista comenta: -Supongamos que tenemos un abrelatas. En ese caso…