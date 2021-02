El presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Wengier, valoró la declaración en rechazo al tratamiento de la zonificación minera que se aprobó ayer por unanimidad.

"El planteo de la declaración es a la forma y los tiempos. Si bien la concejal Saunders expresó que hace 15 días se viene hablando y se vienen manteniendo reuniones en distintos ámbitos e instituciones, el llamado a extraordinarias salió hace menos de 48 horas", explicó. Aclaró también que "el considerando habla de lo llamativo no del tratamiento sino de la rapidez para tratarlo".

En este sentido, subrayó que a pesar de tener algunas diferencias "quedó claro el acompañamiento total de los concejales que estábamos aquí como de los que estaban en forma virtual". "Seguimos manteniendo nuestra opinión y nuestro criterio en la forma de votar en representación de nuestros vecinos y en lo que respecta a este tipo de emprendimientos en la provincia".

Por otro lado, el HCD también aprobó, en este caso por mayoría con 7 votos a favor y 2 en contra, una declaración pidiendo a la Legislatura por el tratamiento urgente del proyecto de Ley de Emergencia Educativa, presentado por la diputada provincial del radicalismo Andrea Aguilera. "Es otro tema importante que está quedando al margen", sostuvo Wengier.

"Es real lo que comentó la concejal Saunders, la ministra de Educación estuvo reunida con el intendente garantizando en cierta medida el inicio de clases el 1° de marzo, pero no consta esa realidad cuando uno camina las calles y tiene vínculo con docentes, auxiliares y el estado de muchos establecimientos que al día de hoy no han sido desinfectados", evaluó. "Planteamos esta situación no por el tema Covid porque el problema de la educación en Chubut es anterior al Covid y lo que trata la ley entre otras cosas es que esta situación que está viviendo el mundo educativo tenga un pronto final", remarcó.