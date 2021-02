Vecinos autoconvocados por el No a la Mina reclaman respuestas en la justicia a una presentación realizada en noviembre de 2020 que busca impedir el tratamiento del proyecto de zonificación minera en la Legislatura.

Viviana Moreno explicó: "El 24 de noviembre presentamos una medida autosatisfactiva para pedir la nulidad de la incorporación en el orden del día del proyecto 128/20 por todas las irregularidades que tenía". "La presentación fue en el Juzgado Civil, la jueza civil se declaró incompetente, y se elevó al Superior Tribunal de Justicia. Estamos hablando de noviembre", agregó.

"La medida autosatisfactiva debe tener un despacho pronto, limita los tiempos de la justicia. Ante la imposibilidad de una respuesta y mañana está la sesión extraordinaria, la abogada patrocinante Silvia de los Santos condicionó para que se pidiera al Superior Tribunal y con fecha 3 el STJ se declaró incompetente y el expediente debía volver al Juzgado Civil de Esquel", detalló Moreno. En este escenario, indicó que "los tiempos urgen, a pesar de que existe la virtualidad y toda la información está en el expediente virtual tiene un peso, no es lo mismo que los papeles estén o no. Hay que asegurarse de que eso que se envió, no sabemos si existió el bolsín en que todo ese expediente vino para Esquel".

Ahora la definición que reclaman es urgente: "Si no se resuelve hoy esto caduca, se termina. Vinimos a pedir a la jueza que hoy haga una resolución definitiva sobre eso. Esperamos que se resuelva a favor de nuestro pedido y este proyecto no pueda ser tratado en la Legislatura". Moreno señaló que tienen el compromiso judicial de que habrá una respuesta durante este jueves: "Esto es una papa caliente que va y viene, por eso no se resolvió. Nosotros consideramos que lo justo sería que la resolución sea favorable y la sesión se haga mañana sin este proyecto".

"Así como en su momento hubo un juez, Claudio Petris, que acompañó esto aprobando el recurso de amparo que frenó el proyecto que se nos venía encima, pedimos que la jueza decida a favor de este pueblo. Todo Chubut está esperando que ese proyecto no se trate por las consecuencias que va a traer", afirmó.

Consideró "muy cruel escuchar al diputado Igon hablando de que si se aprueba puede venir un estallido social y que se quede muy tranquilo en su casa enojado porque le pusimos dos carteles en el portón del auto". "Si creemos que esto puede llevar a un estallido hagamos lo necesarios para impedirlo", cerró.