El pasado lunes, la Escuela 210 del barrio Badén había comenzado con las clases presenciales para 6to grado, con un trabajo previo de preparación de instalaciones e implementación de protocolos de bioseguridad.

Sandra Corro, directora del establecimiento, dialogó con Red43 y confirmó que ayer miércoles hubieron casos positivos de covid en el personal auxiliar: se trata de cuatro personas, de las seis que estaban trabajando, por lo que se tuvo que suspender las clases hasta desinfectar el lugar y ver si hay personal suplente o de otra institución que pueda reemplazar a los afectados.

"En la escuela tenemos once personas; tres son de riesgo, por eso no pueden asistir a trabajar; dos están con licencia de larga duración. Por ello comenzamos a trabajar con seis auxiliares, de los cuales cuatro dieron positivo de covid y los dos restantes son contactos estrechos. Suspendimos la actividad porque no había otra alternativa"