La Canción de las Bestias es parte del trabajo discográfico con el cual Fito Páez se llevó el premio en la categoría mejor álbum rock latino o alternativo, por La Conquista del Espacio en la 63º entrega de los Grammy celebrada el pasado domingo 14 de marzo.

El músico ya había sido premiado con anterioridad en la gala 2020 de los Latin Grammy: Mejor Canción Pop/Rock por La Canción de las Bestias y Mejor álbum Pop/Rock.

Sobre este tema musical explicó que "La bestia es el tipo que lleva el peso, el esclavo, ahí me represento yo y ahí veo a todos los seres humanos. Todos somos bestias; hasta el más inmundo asesino tiene un corazón y eso tiene un valor. Está contado en primera persona: yo soy la bestia, me hago cargo, por eso es que me emociona tanto la canción”.

“Este álbum nació incorrecto, está lleno de contradicciones, no hay nada a favor de ningún progresismo, solo hablo a favor de la libertad y que en el centro del caos vive el corazón de la fiesta”, señala Fito en un texto que distribuyó a la prensa el año pasado.

En cuanto a los Grammy 2021, es de señalar que Fito Páez fue el único argentino destacado en la premiación mediante la cual la Academia de Grabación reconoce a la industria musical. El músico agradeció a través de un video que grabó junto a su equipo y se emitió durante la transmisión. “¡Unbelievable! (Increíble)”, dijo luego de abrazarse a sus compañeros de trabajo. En su discurso en inglés, le agradeció a la Academia, a su familia y a su equipo de trabajo.

“Es increíble para mí. Estoy muy nervioso... No sé qué decir... -reconoció en su sorpresa-. Los amo. Gracias a todos los miembros de la Academia”. También deseó que termine pronto la pandemia del coronavirus.

Estoy totalmente en shock, estoy muy emocionado”, dijo luego y agregó: “Gustavo Cerati tenía una frase hermosa que decía que sentía que el universo estaba conspirando a su favor. Este puede ser que sea un momento así, de plenitud absoluta en lo que mí respecta. Y me siento infinitamente agradecido, a mis amigos, a mi familia y mis colegas que tanto me aguantan, y a toda la gente que está todo el día conmigo y atendiéndome los trapos. Me siento muy inmenso y lleno de amor”. El músico estaba nominado junto a BajoFondo, por Aura; Cami, por Monstruo; Cultura Profética, por Sobrevolando; y Lido Pimienta, por Miss Colombia.

Fito Páez acaba de cumplir 58 años y está haciendo un ciclo de conciertos llamados “Un hombre con un piano”, en teatro Coliseo.



Letra de La Canción de las Bestias





Todas las bestias sufrimos sin parar

Lloramos nuestras penas en silencio

Todos los horrores que recaen sobre mí

Los canto y los transformo en bondad

No puedo evitar hacer el daño y después

Mi corazón se rompe en mil pedazos

Mi alma es una casa donde vive el amor

Y las más profundas fantasías del terror

La pregunta es: "¿Cómo creen que se puede arreglar

Un mundo donde todos llevan la razón?"

La respuesta es que los bellos de espíritu caerán también

Ausentes en el valle de la muerte

Me produce una gran curiosidad

La búsqueda y la ausencia de sentido

Avanzan los ejércitos del bien y el mal

La pregunta es: ¿Cómo creen que se puede arreglar

Un mundo donde todos llevan la razón?

La respuesta

Si me preguntan qué quiero cantar

Es la canción de las bestias

Hace mucho…