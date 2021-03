Desde las 19 hs de este martes 23 de marzo, un gran marco de público se concentró en la plaza San Martín de Esquel para conmemorar un nuevo aniversario del histórico plebiscito del año 2003, en el cual el pueblo esquelense se expresó en contra de la megaminería.

A 18 años de tan relevante momento en la historia de Chubut, se registraron varias actividades en la ciudad de Esquel. Previo a la movilización por las calles, desde el No a la Mina leyeron un documento expresando lo siguiente:

Hoy en Esquel celebramos nuestra dignidad indeclinable.

Desde hace 18 años, resistimos y luchamos defendiendo el agua, el territorio y el derecho a la vida. Nos seguimos viendo a los ojos sabiendo que estamos de pie, más fuertes que nunca.

El 23 de marzo del 2003 marcamos un hito histórico, reconocido a nivel mundial: por primera vez en la historia, una comunidad organizada e informada en verdaderos encuentros de educación popular y ejecutando la democracia directa, le ponía freno a los intereses saqueadores de la minera Meridian Gold, al gobierno provincial que secundaba y respaldaba el saqueo y a los medios cómplices. No nos dejamos engañar y hoy decimos orgullosamente que esa montaña sigue en pie gracias a nuestra lucha y perseverancia!

Pero el oro sigue ahí, en las entrañas de nuestra querida mawiza, en nuestro amado Kallfu Mawiza y también en el resto de la provincia abunda la plata, el plomo, el uranio y tantos otros minerales que son de interés para el capitalismo depredatorio.

Es así que en el 2013 junto a otras asambleas provinciales, nos conformamos en la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses y llevamos adelante nuestra Primera Iniciativa Popular para poner un freno definitivo a estas empresas, pero lejos de aprobar nuestro proyecto de ley, lo modificaron y aprobaron en complicidad y a favor de los intereses de las empresas mineras. Tan burda fue la maniobra que tuvieron que vetar la ley unos meses después, pero dejaron sin tratamiento nuestro proyecto.

Nuestro digno posicionamiento apartidario tiene una fuerza política similar a la de nuestros antiguos pu lonko, en los estratos estatales. Nuestra lucha generó que sea “pianta voto” el estar a favor de la minería. Como el actual gobernador Mariano Arcioni que en sus spots publicitarios pre-eleccionarios se declara a favor del agua y en contra de la megaminería. Y así gobierna desde entonces, engañando al pueblo y yendo en contra de todas sus promesas mentirosas.

Desde la presentación del espurio proyecto de zonificación el pasado noviembre, esta situación se agravó, intentando aprobar la zonificacion y a sabiendas de que han pasado más de 180 días, como estipula la 5001, 18 años tarde llega este proyecto! Además, no respeta el Acuerdo Internacional 169 de la OIT por el cual deberían realizar una consulta previa e informada a las pu lof mapuche y mapuche-tehuelche que habitan en los territorios donde se pretenden instalar estos proyectos mineros, desde antes de la creación del estado y que son víctimas del mayor genocidio perpetrado, en la historia mundial y que aún se debe un reconocimiento mínimo. Este gobierno, además de invisibilizar y ningunear a las comunidades originarias, insiste en la criminalización, encarcelación, persecución y desaparición de sus miembros. Tampoco se respeta el Tratado de Escazú que prevé la participación comunitaria e información que permitan el ejercicio de derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad y a la salud.

El gobierno provincial, con el aval y la presión del gobierno nacional, intenta aprobar este proyecto de zonificación falaz, en el que han truchado investigaciones del Conicet, que ha sido escrito entre gallos y medianoche a espaldas del pueblo y sin consultar a las instituciones científicas, como la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad Tecnológica Nacional, el CONICET y el INTA. También hacen oídos sordos a las innumerables declaraciones de la Sociedad Argentina de Pediatría que advierte los riesgos que estos emprendimientos tienen sobre nuestras infancias. Increíblemente a pesar de permanecer ciegos, sordos y mudos a la cantidad de rechazos desde la población y desde la comunidad científica el gobierno llama a quienes rechazamos la megaminería “fundamentalistas” cuando nos sobran fundamentos para sostener nuestra postura.

El gobierno provincial viene dando muestras desde hace años que es incapaz, incompetente, corrupto y no le interesa velar por los derechos de quienes debería representar.

Al día de hoy no sabemos qué fue lo que provocó el incendio ocurrido en la Comarca, pero las dos hipótesis hasta hoy planteadas sólo nos muestran que este gobierno es la resultante de dos cualidades funestas: la inoperancia y la perversidad.

Si la causa del incendio es consecuencia de una falla en el tendido eléctrico, eso demostraría lo que hace años denunciamos: que este gobierno abandonó a su pueblo y que no realiza las tareas de mantenimiento básicas, llevando a esta provincia a un estado de abandono. Nuestros heroicos brigadistas han tenido que afrontar estos incendios con un retraso salarial de dos meses, sin la indumentaria adecuada para afrontar su labor, la que siempre realizan con la misma entrega y vocación. Si las causas del incendio fueron por una falla en el mantenimiento cabe preguntarse qué tipo de control podría realizar este gobierno con la actividad que no ha podido ser controlada en ninguna parte del mundo.

Pero si la causa del incendio es intencional queremos advertir que no aceptaremos que vuelvan a criminalizar nuevamente a nuestros hermanos mapuche; sabemos y valoramos su cosmovisión y vínculo de respeto y amor hacia la Madre Tierra, hacia la Mapu y marchamos, codo a codo, desde los inicios de nuestra asamblea: el pueblo mapuche y mapuche-tehuelche, siempre ha sido parte de la lucha de Esquel! Y por el contrario, sabemos que la codicia del gobierno provincial y las empresas trasnacionales no tiene límites… Deberán buscar entre Uds. a los culpables de tremenda barbarie. Y serán juzgados por el pueblo y por la Naturaleza misma.

El pueblo chubutense viene soportando a su vez la reiterada criminalización y persecución. El Ministro de Seguridad, Federico Masonni, continúa en su caza de brujas y, lejos de organizar un operativo de seguridad a la altura de una visita presidencial, establece una zona liberada para que nuevamente la UOCRA juegue su triste papel: oficiar de fuerza parapolicial; la policía lejos de proteger el derecho a protesta permaneció según los dichos del propio ministro filmando lo acontecido, generando un estado de zozobra en la cual los vecinos resultaron ser los fusibles de una situación que venimos advirtiendo hace rato: este proyecto nefasto de zonificación sólo cierra con represión. El Ministro Massoni se ha convertido en una maligna caricatura de sí mismo, exponiendo a los vecinos criminalizados al escarnio público, revelando en conferencia de prensa sus nombres, domicilios, lugares de trabajo y salarios que perciben. Ha publicado desde la página de facebook del Ministerio de Seguridad un humillante video dónde, despojando a los vecinos de toda presunción de inocencia, los expone ante la cámara, así como sus domicilios. En ese mismo video se muestra una imagen de una remera de nuestras asambleas, las mismas que lucimos en este momento. Pues sepa Sr. Ministro que militar en defensa de la vida es un derecho que tenemos y vamos a seguir sosteniendo.

Es triste por su parte que el mandatario Nacional haya tenido que venir a nuestra provincia para vivir en carne propia lo que venimos anunciando desde el inicio de su mandato. El Presidente Fernández dijo en su visita que el “tema minero lo deben resolver los chubutenses”. Queremos pedirle entonces por favor, que se abstenga de enviar a su Ministro de Desarrollo Productivo Matias Kulfas y a su Ministro de Minería Alberto Hensel a ofrecer emprendimientos mineros chubutenses a Canadá. Entenderá que nos resulta por demás contradictoria su postura. También debe saber que esta lucha no es sólo de quienes habitamos la cordillera: es una lucha que se extiende por la meseta hasta la costa, en un sólo grito: NO QUEREMOS MEGAMINERÍA.

Nuestras convicciones no se compran, porque no están a la venta. Hemos sostenido y llevado adelante en el peor de los escenarios posibles nuestra segunda Iniciativa Popular, la misma que exigimos sea aprobada a la brevedad por la Legislatura Chubutense. Este gobierno provincial y sus representantes tiene que entender de una vez por todas que este pueblo no claudicará en esta demanda, hoy estamos en la calle quienes comenzaron esta gesta, quienes se fueron pero siguen estando, quienes nos sumamos a ella en el camino, quienes crecimos en ella y quienes están acompañando desde su temprana infancia, quienes levantaran esta bandera que siempre permanecerá en alto: No es NO!!