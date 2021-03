"La temporada de verano superó las expectativas y esperamos seguir así"

"La verdad que estamos muy bien, los números acompañan" confirmó alegremente el secretario de Turismo, Gustavo Simieli.

En relación al fin de semana, remarcó que "será un fin de semana con una ocupación importante, calculo que un 75% de ocupación".

Además agregó que el clima acompaña de una manera muy positiva, por lo que esperan que será un fin de semana "a full".

Respecto al origen de los turistas, indicó que "tenemos gente de afuera, pero la mayoría es de Chubut".

Trochita

Fueron semanas que los turistas y los encargados del mantenimiento de la Trochita esperaban a que el tren vuelva a funcionar.

En ese marco, Simieli fue contundente. "Me confirmaron que el problema no era solamente el paso a nivel de la entrada de la portada, que ya esta solucionado por vialidad. Sino el resto de las vías, porque hay vías tapadas, hay mucho trabajo para hacer. No llegará a funcionar el Trochita".

"Teníamos a la gente expectante, ahora ya estamos confirmando que no llegará"

Se lamentó por los turistas que no pudieron conocer el tren. "Lamentablemente hay mucha gente que viene a hacer exclusivamente el viaje en tren, algo que nos pasó en verano. Es increíble, pero nos damos cuenta de la importancia que tiene el tren".

Ocupación de marzo

"Todavía no lo tenemos cerrado, hay un par de días para para ver como cerró el mes. Vamos a estar entre un 50,60 de ocupación durante el mes de marzo", sostuvo Simieli.

"No habían muchas expectativas por el marco de la pandemia, pero los prestadores están conformes, superó las expectativas que teníamos en diciembre"

Por suerte, cambió el ánimo de los prestadores turísticos. "Tomaron con mucha responsabilidad los protocolos".

La Hoya

"Si no tenemos un cierre, como tuvimos el invierno pasado, vamos a tener una temporada muy buena", remarcó Simieli en relación al año pasado.

En el Centro de Sky "La Hoya", Empezaron con la venta de pases online para residentes. "Estamos esperando el tarifario nuevo y según los propios dichos del gerente de la hoya le van a sobrar inclusive días, de lo que pensaban que iba a llevar a cabo el mantenimiento de los medios. Llegaremos para el invierno muy bien", concluyó Gustavo.