Misterioso sobre con dinero en la caja fuerte de la terminal: Citarán a tres personas

"La semana pasada nos dieron novedades el oficial Curiche de la comisaria segunda, que la gerente de la terminal informó esta situación", indicó la fiscal María Bottini.

¿Qué sucedió?

Se encontró un sobre con documentación y dinero en efectivo en la caja fuerte de la terminal, aparentemente que con anterioridad no había visto la gerente.

Se procedió al secuestro y se lo relacionó con el caso que está en trámite, contra la ex gerente, la señora Rowlands.

Investigación

En el día de ayer llegaron las actuaciones a la fiscalía y se mandó a la oficina de secuestros la documentación y el dinero secuestrado. "Lo que tenemos que dilucidar es si efectivamente tiene relación con ese caso", informó Bottini.

Hay tres personas citadas para la semana que viene. "Necesario para que nos aclaren quienes tienen acceso a la caja fuerte", sostuvo la fiscal.

¿A quienes citarán?

La actual gerente de la terminal, María José Utges.

El ex gerente, Gabriel Gaitán, para ver si tiene conocimiento de lo que se encontró.

"Escuchamos una entrevista en un medio radial de la secretaria, que también citaremos", aclaró Bottini.

En esa línea, remarcó que pedirán las cajas de seguridad de la terminal para ver los movimientos, y establecer lo sucedido.

"Si tiene vinculación con el caso anterior. es algo que tenemos que determinar después de hacer las medidas de investigación"

¿Qué puede cambiar?

"La investigación puede cambiar en relación a los montos que surgen a partir de la pericia contable, la cual ya nos dio un monto de dinero que no ingresó al municipio. Una variación sustancial en el caso no habrá, pero sí quien está a cargo de la terminal ahora tiene que realizar la denuncia. Hicimos una diligencia, una orden de presentación. Se presentó al ex gerente, al señor Gaitán y el entregó toda la documentación. Debemos preguntarle cuando venga a la fiscalía si sabe el origen de este dinero", confirmó María.

Caso Andrea Rowlands- Ex gerente la de la terminal

El 9 de abril será la apertura de investigación, la imputada es Andrea Rowlands. Tiene dos delitos:

El primero es delito peculado el dinero que se cobraba en la terminal, que tenía que ser depositado en las cuentas del Banco de Chubut de la terminal, aparentemente se lo quedaba la gerente para fines particulares.

El segundo delito es por la malversación de caudales públicos: Había dinero que pagaban los empresarios que alquilan en la terminal, de los de transporte, en vez de ingresarlos en la cuenta municipal, se los imputaba para pagar otras deudas.

"Cuando recibís dinero del estado, hay que imputarlo para lo que corresponda"

"Eran empresas que ya habían pagado, para saldar esas deudas se malversaron esos fondos", aclaró la fiscal.

Por último, explicó que las penas son de 2 a 6 años de presión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. "La señora Rowlands no tiene antecedentes, en el caso de las primeras condenas no suelen ser efectivas, pero en caso de no ejercer cargos públicos", concluyó.