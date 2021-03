La tragedia la precedió una noche de excesos y reconciliaciones. Después de terminar la función de la obra “Éramos tan pobres” que se presentaba en el Teatro Tronador, se había encontrado con amigos y su hijo, Javier, también lo acompañaron Casas, Divina Gloria y César Bertrand, quien había decidido llevar a su hijo de por entonces 15 años a la cena. Comió “cochinillo”, la especialidad de la casa, tomó vino blanco y de postre eligió un panqueque de manzana caramelizado.



“Fue una linda noche. Después Olmedo recibió un llamado telefónico y salió disparado con su Mercedes blanco”, recordó René Bertrand. Del otro lado de la línea se encontraba Nancy Herrera, su mujer desde hacía ocho años. Se habían separado hacía sólo cuatro meses, pero ella tenía que comunicarle algo importante. Ansioso por el reencuentro, le pidió que lo esperara en su departamento de la torre Maral 39.



El humorista, de 54 años, había quedado abatido por la separación. “No tenía ganas de vivir”, reconoció años más tarde Silvia Pérez, quien aseguró haber mantenido una relación con Olmedo hasta el día anterior a su muerte.



Nancy lo esperaba en su departamento. Lo recibió con un mensaje conciliador: le había escrito “te amo” en el espejo. “Hacía mucho que ya nos habíamos reencontrado”, precisó la mujer en viejas entrevistas, pero los vecinos de la torre la contradijeron: aseguraron que siempre lo veían solo y que hacía tiempo que Nancy no lo visitaba.



Olmedo finalmente llegó a su departamento y recibió la noticia. Nancy estaba embarazada de dos meses: su sexto hijo estaba en camino. El humorista abrió una botella de champagne y se quitó la camisa. Vestía sólo un jean azul y unas botas tejanas, las mismas con las que se lo vería horas después en la portada de todas las revistas. Herrera nunca lo confirmó, pero la autopsia fue clara: se encontraron restos de cocaína en su sangre.

Él era inquieto, dijo Nancy, Estábamos tranquilos y en un momento pasó al balcón. Era normal que lo hiciera, no me llamó la atención que saliera.” Lo que no me pareció normal fue cuando se puso a hacer caballito en la baranda”.



“En un momento me dijo: ‘Agárrame la pierna, mamá’. Era imposible. Yo era muy flaquita y él… peso muerto”, detalló, y recordó los últimos segundos de Olmedo con vida. “Nunca voy a olvidar la cara de desesperación que tenía. Él amaba la vida, en ningún momento pensé que se quiso suicidar. La última carita que le vi fue de desesperación”, afirmó.



Con su pareja colgando del piso once y ya sin fuerza para sostenerlo, Nancy escuchó las últimas palabras del actor:



Olmedo: “Agárrame la pierna, mamá”.

Nancy: “No puedo, no puedo”.

Olmedo: “Sí que podés, mamá”.

Segundos después, su cuerpo yacería en el pavimento. Con su cabeza mirando hacia un costado y sus brazos sin quebraduras: no atinó ni siquiera a cubrirse la cara, un acto reflejo que se presenta incluso hasta en los suicidas. Estaba, tal como lo confirmaron los peritos forenses, bajo los efectos de la cocaína.



Ya eran las ocho de la mañana. Nancy seguía en el balcón. Estaba trepada a la baranda y gritaba: “Papi, perdoname”. Su vecino del 11 “C”, Marcelo Franco, escuchó su pedido de auxilio y acudió de inmediato. “Cuando salí al balcón, vi toda la situación: Olmedo estaba en el piso y una mujer, que en ese momento no identifiqué, montada del balcón. Crucé por una mampara y la ayudé”, recordó.

“Ella estaba desesperada. En estado de shock, queriendo saltar. Decía cosas como: ‘Ayúdenme, perdoname. Se me escapó de las manos’”, recordó Marcelo. “La sentamos con mi mamá en el piso del living del departamento y tratamos de tranquilizarla. Me di cuenta de que habían celebrado algo, porque había abierta una botella de champagne, pero nada más”, sumó.



Todavía no había amanecido, pero la ciudad ya comenzaba a tener movimiento. Gregorio González, uno de los testigos del hecho, recordó años más tarde lo que vivió aquella mañana. “Vi que se caía algo del edificio, pero no le presté mucha atención, hasta que vi a un señor, que estaba en la vereda de enfrente, cruzar rápido y gritarle a alguien que estaba en un balcón: ‘No se tire que está vivo’”.



Marcelo logró rescatar a Nancy, la dejó en manos de su madre y se volvió a acercar al balcón. Habían pasado sólo segundos desde la caída. “Vi un movimiento en el cuerpo de Olmedo. No sé si fue un reflejo. Después me enteré de que él estuvo vivo un tiempo, pero no sé cuánto”, lamentó el vecino.

El humorista fue atendido de inmediato por una enfermera que llegó de casualidad al lugar. Le practicó respiración boca a boca, hasta que apareció Nancy. “Vino corriendo y lo abrazó. En ese momento ya había fallecido. Ella lloraba y gritaba”, recordó el testigo.



El cuerpo de Olmedo fue retirado a las 13.35, cinco horas después del accidente. Lo trasladaron primero al Hospital General de Agudos, luego a la morgue judicial; mientras Nancy era internada por un cuadro nervioso. Acababa de presenciar la muerte del padre de su hijo y la de uno de los mayores íconos del ambiente artístico.



Los restos de Olmedos descansan en el nicho 412 de la Asociación Argentina de Actores.