Fue lanzada el 20 de noviembre de 2015, como el segundo sencillo de su tercer EP, "Death Valley", y el cuarto álbum de estudio del mismo nombre (2016). Desde su lanzamiento fue un éxito comercial, encabezando las listas de trece países. Es de destacar que el sencillo fue certificado cuádruple Platino por la Federación de la Industria Musical Italiana (Federazione Industria Musicale Italiana) por ventas superiores a 200.000 unidades.

Sobre LP

LP (Laura Pergolizzi) nació en Long Island, el 18 de marzo de 1981. Fue en Nueva York donde adoptó el nombre de LP. Hasta la fecha ha lanzado cinco álbumes y tres EP. También ha escrito canciones para otros artistas como Cher, Rihanna, Backstreet Boys, Leona Lewis, Mylène Farmer y Christina Aguilera.

Su éxito, según sus propias palabras lo atribuye a “un milagro”, sin embargo, su voz, lo cuidado de su imagen y la calidad de su propuesta musical da cuenta de un trabajo serio y una carrera en ascenso.

El clip oficial de Girls Go Wild, su penúltimo single, tiene más de 20 millones de visitas en You Tube. Con la propuesta de hoy, para la Canción del domingo - Lost On You- , ya superó los 280 millones de visualizaciones.

“Cuando termina el día sólo puedo pensar en que todo esto es un milagro” dijo en una entrevista concedida en Argentina.

Sobre su búsqueda en nuevas aristas para su trabajo dejo claro que no se conforma con los éxitos que ha tenido “antes de Lost On You mucha gente creía conocerme por Into The Wild, canción que se hizo conocida a través de un comercial. Entonces opté por el lado contrario. Y me quedó muy bien esa forma de trabajar, así que la continué. Para mí hubiera sido muy fácil hacer Into The Wild 2, y no lo hice”, explicó, a lo cual agrego que “No quiero sonar siempre igual, me aburre pensar en esos términos. Lo mismo me pasa con los conciertos: trato de cambiar a menudo las puestas en escena”.

En el caso de los clips dijo que “todo depende del presupuesto que se maneje, y sí me parece que otros artistas manejan este tema de manera más económica: yo no”. Enfatizó su orgullo por el video de Lost On You “ya que ayudó a un montón de gente por lo que muestra”.

“Creo que mi carrera fue muy paso a paso”, dijo sobre lo que es el hoy un éxito tras otro cuando pone a consideración del público un nuevo tema.

Traducción de la letra de Lost on You (Perdido en Ti)

Cuando envejezcas, planeadora, sobria

¿Recordarás todo el peligro del que venimos?

Ardiendo como brasas, cayendo, tiernamente

Anhelando los días sin rendición hace años

Y bien sabes

Así que fúmalos si los tienes porque todo se está viniendo abajo

Todo lo que siempre quise fue a ti

Nunca llegaré al cielo porque no sé cómo

Hagamos un brindis o dos

A todas las cosas que he perdido en ti

Dime: ¿Están perdidas en ti?

Solo para que puedas soltarme

Después de todo lo que he perdido en ti

¿Está perdido en ti?

¿Está perdido en ti?

Amor, ¿está perdido en ti?

¿Está perdido en ti?

Deseando poder ver las maquinaciones

Comprendo el esfuerzo de las expectativas en tu mente

Abrázame como si nunca hubieras perdido la paciencia

Dime que me amas más de lo que me odias todo el tiempo

Y sigues siendo mía

Así que fúmalos si los tienes porque todo se está viniendo abajo

Todo lo que siempre quise fue a ti

Nunca llegaré al cielo porque no sé cómo

Hagamos un brindis o dos

A todas las cosas que he perdido en ti

Dime: ¿Están perdidas en ti?

Solo para que puedas soltarme

Después de todo lo que he perdido en ti

¿Está perdido en ti?

¿Está perdido en ti?

Amor, ¿está perdido en ti?

¿Está perdido en ti?

¿Está perdido en ti?

(¿Está perdido en ti?)

Hagamos un brindis o dos

A todas las cosas que he perdido en ti

Dime: ¿Están perdidas en ti?

Solo para que puedas liberarme

Después de todo lo que he perdido en ti

¿Está perdido en ti?

¿Está perdido en ti?