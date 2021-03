El concejal del oficialismo, Diego Austin no es ni obediente ni sigue una línea de discurso en consonancia con el bloque al que pertenece ni con el ejecutivo que dirige Sergio Ongarato. Dice lo que piensa y asume sus consecuencias.

Austín suele dar su opinión acerca de los temas que le consultan sobre la realidad esquelense, sin que parezca que medie un consenso con nadie ni con nada, en la mayoría se las entrevistas que concede se nota su inconformidad con el oficialismo tanto con el ejecutivo como el legislativo del que es parte.

Sus apariciones en los medios siempre dejan alguna controversia y seguramente dolores de cabeza en su entorno político. En los últimos tiempos es notable el incremento de su desacuerdo con el espacio al que pertenece, lo cual se suma a sus reiteradas críticas al gobierno provincial y al nacional y a las políticas que llevan adelante; sobre los recientes discursos de Arcioni y del presidente de la república dijo que el gobernador fue patético y vergonzoso, "casi comparable con el discurso agresivo que tuvo el presidente Alberto Fernández"

El edil de Cambiemos mostró su inconformidad con las pocas propuestas para la ciudad luego de escuchar el discurso del intendente en la apertura de Sesiones 2021 "se deben hacer propuestas nuevas y crear ideas nuevas"; de igual forma ha manifestado en otras ocasiones su desacuerdo en las prioridades del ejecutivo en cuanto al destino de los fondos municipales, abogando por un mayor uso social de los mismos.

El Concejal -recordemos que fue el único que se opuso a la Ley de Alcohol cero para Esquel- piensa que se debe reforzar el área de tránsito. El municipio va a comprar vehículos; para el edil estos fondos deben destinarse a esta área que tiene falencias en los recursos necesarios para realizar su trabajo. También ha manifestado su desacuerdo con la aplicación de la VTV en Esquel ,"no me invitaron" dijo sobre la apertura de sobres para la licitación del servicio en la ciudad. Sin más comentarios: la inconformidad es palpable con su entorno.

Tampoco es un secreto que tal como están las arterias de la ciudad, no hace falta la mirada de Austín para las crecientes quejas de los que sufren las consecuencias en sus rodados; el reclamo no es tanto contra la VTV sino por el abandono en que se encuentran las calles; sin consorcios no hay asfalto y no se repara lo roto.

La falta de trabajo en Esquel es un tema recurrente de disconformidad entre los vecinos, sobre lo cual no hay respuestas ni gestiones a la vista, se disolvió la Secretaría de Producción y Empleo; ello fue señalado en su momento por la oposición al considerar el hecho como muestra de la poca importancia que tenía en tema en la proyección del gobierno.

En este marco Austín se refirió a un proyecto que él impulsó sobre las cooperativas de trabajo; esto al parecer no ha tenido tratamiento y tal como hizo notar el edil de Cambiemos a raíz del discurso de Ongarato, para el 2021 las condiciones para la creación de empleo genuino siguen sin ser prioridad.

Con este panorama donde el concejal no oculta sus diferencias con su espacio político, del cual ha solicitado mayor gestión para Esquel en varias ocasiones y a su vez ha sido blanco de críticas de su entorno y de la oposición que le ha reclamado mayor compromiso, unido a que de un lado u otro le han cuestionado sus dichos y sus apariciones mediática, a lo que se suma, además, su reiterada y férrea oposición al gobierno provincial y nacional, cabría preguntarse: ¿se viene Diego Austin 2023? ¿Será una opción dentro del espacio al que hoy pertenece donde ya están en campaña Wengier y Taccetta? ¿En algún momento seguirá los pasos del Hernán Alonso y creará un bloque unipersonal? ¿Puede formar un nuevo partido político? En ese último e hipotético caso ¿Cuál sería su línea de conducción?

Todo es posible; hay tiempo para decisiones y nunca está la rosca totalmente cerrada.

CHISTECITO DE YAPA

-Mamá , mamá , los spaghetti se están pegando…

-¡Déjalos que se maten!