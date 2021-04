El padre Pepe Di Paola se vio muy sorprendido la tarde de ayer miércoles cuando recibió un video de parte del papa Francisco. Fue su respuesta a la campaña “Francisco profeta en su tierra” (organizada por Generación Francisco y los Curas de la periferia) que recolectó y compiló miles y miles de grabaciones en los que argentinos comunes (y otros no tanto) le hicieron llegar su cariño al Papa por sus 8 años de pontificado celebrados el pasado 19 de marzo.

Se notó en esos casi 5 minutos de video que haber recibido los saludos de tantos y tantos lo hizo muy feliz a Jorge Bergoglio: “Convocados por un sacerdote que es capaz de movilizar gente, que es capaz de mover corazones simplemente porque es auténtico, lo llaman ‘el Padre Pepe’, todos lo conocen. Recibí más de cien mil mensajes, y más. Gentes de las capillas del interior, de las villas, gente que fue a visitar Luján, San Nicolás, deportistas y autoridades se sumaron para decirme que estaban contentos con estos ocho años y que rezaban por mí y me acompañaban.

"¡Es la voz del pueblo!”

En su mensaje, Francisco hace foco en la importancia del gesto de Di Paola de “haber gatillado este recurso de consultar al pueblo, pueblo soberano”. Y luego continuó profundizando en una de las categorías que Bergoglio suele desarrollar con más detalle: el pueblo.

“Los gobiernos no son soberanos siempre, son delegados del pueblo (…) Los gobiernos, hablando sin ofender, incluso yo como gobernante, somos oficinistas de lo que Dios nos manda a través de lo que nos delega. Cuando falta la consulta al pueblo, falta soberanía”

Después le habló a un gran arco social que conoce y muy bien: “Tantas veces estamos acostumbrados a tomar decisiones sin consultar al pueblo. Algunas decisiones trascendentes, sea para la vida parroquial, cuando el párroco no consulta al pueblo; sea en la vida provincial, cuando el gobernador no consulta al pueblo; sea en la diócesis, cuando el obispo no consulta al pueblo; sea en la nación, cuando las autoridades no consultan al pueblo, incluso para leyes importantes y discutidas respecto de la moralidad. Y el pueblo es el gran ausente”.

Queda claro también que lo que conmovió y mucho a Francisco fue la actitud de consulta patentizada en los videos, los que quisieron y se sintieron llamados a hacerlo pudieron decirle “te queremos, Francisco” sin intermediarios:

“Les deseo a todos una Santa Pascua, estoy cerca de todos ustedes, pero estoy cerca con mi corazón grato por ponerse en movimiento, sentirse consultados y decir cada uno su palabra sobre este octavo año de pontificado”

En el mensaje, no faltaron las habituales ironías de Francisco, que calificó de “un poco extraño” el nombre “Generación Francisco” y concluyó: “Lo tomo como un sobrenombre de una época”. “No se conocen entre ellos”, agregó, pero “de algún modo (este grupo) sigue las cosas que yo hago, las cosas que yo digo”. Es un grupo que “más o menos me quiere bien, que no me insulta, que no habla mal de mí y que las cosas que digo las usa para hacer el bien”, describió.

Como es habitual, el Papa cerró su mensaje pidiendo: