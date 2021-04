Posible alianza entre el PJ y Chubut al Frente: “No se descarta nada”, dijo Arcioni

El gobernador Mariano Arcioni volvió a mostrarse activo esta semana. En principio se reunió con Alejandro Pannizi y Mario Vivas, ministros del Superior Tribunal de Justicia. Reunión tensa por cierto. Es sabido que la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo no pasan por su mejor momento. El congelamiento de los sueldos por seis meses, el proyecto de ley de Autarquía Financiera para el Poder Judicial y el anuncio de un proyecto para reformar el Poder Judicial, han generado idas y vueltas No obstante la reunión acercó posiciones.



Y la semana hábil finalizó con anuncios de créditos para productores afectados por los incendios en la cordillera, la compra de 10.000 plantines de frambuesa, la firma de convenios de obras para dinamizar la alicaída obra pública en Puerto Madryn junto al intendente Gustavo Sastre.



A mediados de semana, Arcioni se trasladó hacia una chacra olivícola en el área de Madryn; allí destacó los avances en torno de la implementación de un plan olivícola provincial y habló de otros temas, entre ellos los electorales.



“Si bien la Cámara Electoral se ha manifestado, yo he sido uno de los gobernadores que le ha pedido al Presidente la postergación de las elecciones y la suspensión de las PASO. Con esta segunda ola de contagios no están dadas las condiciones para hacer las elecciones en este tiempo. Lo analizarán los legisladores nacionales, pero mi postura es la suspensión de las PASO”, dijo el gobernador Arcioni, en sintonía con lo planteado por el gobierno nacional que, si bien no habla de suspensión de las primarias, pretende dilatarlas en el tiempo.



En ese sentido el ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro se reunió esta semana con diputados del macrismo y acordaron avanzar en la conformación de una comisión de seguimiento de la pandemia integrada por las distintas fuerzas con representación en el Congreso.



El proyecto que acercó De Pedro propone realizar las PASO el segundo domingo de septiembre y diferir las elecciones generales hasta el segundo domingo de noviembre. La oficialización de las listas y las candidaturas, así como el inicio de la campaña se fijaría 45 días antes de cada acto eleccionario.

Por otra parte, consultado por una posible alianza de Chubut al Frente y el PJ con vistas a las elecciones en la que los chubutenses elegirán a senadores y diputados nacionales, Arcioni respondió: “No se descarta nada. Todavía no nos hemos sentado a conversar con el partido. Ese tema no está en nuestra cabeza. Nosotros estamos concentrados en apoyar a la producción, en que salga el proyecto de desarrollo de la meseta, en acompañar a todos aquellos que están pasando un momento delicado, en cordillera estamos acompañando concreto mediante el IPV, el Ministerio de Familia, de la Producción. No fuimos con anuncios y no volvimos a Rawson sin nada”, indicó a Canal 7 y agregó: “Todavía no está definido el marco electoral, vamos a esperar y tomar una decisión. Por ahora estamos concentrados en la gestión del día a día, empezamos a regularizar los suelos, nos llevó mucho tiempo el ordenamiento pero ya comienzan a ver los frutos luego de tanto sacrificio y esfuerzo”.