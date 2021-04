La gerenta general del IPV dijo que "por medio del Gobierno de la provincia del Chubut y el Instituto Provincial de la Vivienda, se instrumentó el Programa de Reconstrucción y Asistencia Financiera destinado a la construcción y reparación de viviendas, afectadas por los incendios en la zona cordillerana."

En la semana estuvo reunida con los intendentes de Lago Puelo, Augusto Sánchez; y de El Hoyo Pol Huisman, presentando la reglamentación para que los damnificados por los incendios accedan a la asistencia financiera mediante créditos del IPV.



El acuerdo establece créditos para obras de viviendas nuevas por un monto 2 millones 800 mil pesos (hasta 44 metros cuadrados) y refacción de viviendas por un monto máximo de 1 millón 500 mil pesos.



Al respecto, Papaianni expresó: “Hemos hecho, junto con los Municipios, relevamiento de situación por lo que llegaremos con asistencia financiera para las familias que se vieron afectadas por los incendios. Será con tasa subsidiada y 1 año de gracia. Nosotros ofreceremos prototipos de vivienda”



Según se informó, el mismo se implementará a través del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano y contempla que los solicitantes podrán acceder a líneas de crédito con esos fines, a tasa cero y con un año de gracia. El decreto mediante el cual se crea este Programa se vincula al Nº 127, a través del cual se declaró el “Estado de Desastre Igneo” en el área cordillerana de Chubut.



Al respecto, el presidente del IPV, Carlos Simionati, detalló: “Estos créditos serán entregados a todas las familias que cuenten con la titularidad de los lotes, tengan boletos certificados o que pueda demostrar de alguna manera que en el lote que donde residían es de su propiedad, que según los relevamientos que hemos realiza

do son aproximadamente 120 personas que necesitarían construir sus viviendas, y otras 60 ó 70 que necesitan repararlas en toda la zona afectada”,

Asimismo, el funcionario provincial resaltó que “estamos hablando de viviendas únicas de dos dormitorios, cocina, baño y comedor, pero no incluye a comercios para quienes el Gobierno Provincial llegará de otra forma, pero no lo podemos concretar a través de nuestro organismo”.

Requisitos de acceso

El programa de asistencia financiera se implementará a través del IPVyDU y se establece como requisito de acceso condicionante que el inmueble a intervenir se encuentre regularizado a favor del grupo familiar damnificado.



Se tendrá como medio para certificar ello: escritura pública de dominio; adjudicación fiscal; boleto de compraventa con firmas certificadas y cualquier otro instrumento que acredite posesión legítima.



El Instituto Provincial de la Vivienda queda facultado para dictar las resoluciones reglamentarias que fueran necesarias para otorgar plena operatividad al Programa de Reconstrucción y Asistencia Financiera.



La asistencia financiera que otorgue el IPV será a tasa de interés del cero por ciento, con un año de gracia para el comienzo de la amortización del préstamo. En tanto, el monto a amortizar y el valor de las cuotas resultantes se determinarán en pesos, con su equivalente en Unidades de Vivienda fijada por la ley nacional 27.271.