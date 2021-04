Vázquez indicó que con los comedores “siempre tuvimos una buena relación por teléfono y tratamos de estar comunicados para asistirlos a lo que necesitan”.

La funcionaria manifestó que desde la Secretaría “no manejamos dinero, pero sí estamos trabajando en la implementación de la ordenanza respecto al protocolo alimentario. Se espera que se ultimen los detalles en una semana”.

Respecto a la situación actual, Vázquez expresó que “hacemos los pedidos de compra cuando los comedores nos solicitan, quizás a veces se demora o a veces no se puede, pero siempre tratamos de estar presentes y entregando de lo que tenemos nosotros o generar algo extra”.

“Antes, todo lo que necesitaban los comedores se tramitaban a través de Juntas Vecinales que depende del a Secretaria de Gobierno, pero una vez que esté la ordenanza se implementará desde acá”, anticipó.

Asimismo, la titular de la cartera de Desarrollo Social, afirmó que dentro de este convenio que viene de Nación, “el Departamento de Compras se encarga de llevar adelante los refuerzos alimentarios. Entregamos los secos y esperamos la licitación de los frescos dado que nos se presentó ninguna verdulería”.

Vázquez aseguró que “a penas la ordenanza se apruebe se va a citar a todos los comedores de Esquel, van a poder acceder a todos los requisitos para presentarse, se va a contar con una nutricionista y se tomarán las clases de manipulación de alimento”.

“Por ahora cada 15 días nos envían la cantidad de mercadería que ellos necesitan y en base a eso se les va entregando, pero siempre estamos dispuestos a colaborar con alimentos dentro de nuestras posibilidades”, argumentó.

No habría fondos de Provincia para los Kits Escolares

Respecto a los kits escolares, Vázquez indicó que “es necesario informar que hace pocos días el Ministro me dijo que no se sabía si iba a haber dinero para los kits de éste año, nosotros en algunos casos puntuales entregamos lo poco que nos quedaba del año pasado, pero este año no tenemos los fondos de provincia para armar kits nuevos”.

“Desde el Municipio se está viendo para ver qué se puede comprar y entregar al menos lo mínimo indispensable para las familias”, afirmó.