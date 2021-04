Desde el pasado sábado varias familias de Trevelin con problemática habitacional, decidieron ocupar el predio. Araceli, una de las vecinas, dialogó con Red43 y expresó “éramos diez familias en principio, pero después se enteraron más personas en la misma situación y se añadieron hasta que no hubo más lugar”.

La vecina afirmó que son un total de “43 las familias presentes en el predio, el Intendente se hizo presente el sábado, pero no nos mostró ningún papel diciendo que esto tiene propietario. Decidimos esperar hasta el lunes porque nos dijo que estaba trabajando para ayudar a las familias”.

“El día lunes el Intendente no vino al predio, sino que fue al centro comunitario y nos pedía que vayamos tres representantes de cada familia, y acá no tenemos representantes porque somos todos necesitados”, aseveró.

Araceli manifestó que “somos necesitados, no somos usurpadores, porque cuando se usurpa una casa se rompe una puerta y no se quiere salir, asique les decimos a toda la gente que nos insulta por redes sociales que hay un pasaje acá en la toma donde pueden ingresar, ver nuestra situación y nadie les va a decir nada”.

“No nos vamos a mover”

Respeto al pedido concreto que realizan a las autoridades municipales, Araceli expresó que “queremos que nos cedan este lugar porque como el lunes no se presentó el martes nosotros ya empezamos a construir con lo que tenemos”.

“Nos dicen que esto tiene dueño, pero nadie se presentó hasta ahora y el municipio no nos trajo ningún papel que compruebe que esto es fiscal. No tenemos agua, no tenemos baño y no tenemos luz, pero sabemos que a futuro lo vamos a conseguir”, aseguró.

Araceli indicó: “seguimos firmes y no nos vamos a mover, porque queremos que nos den a pagar algo de acuerdo a nuestros ingresos, no que nos regalen algo. En mi caso siempre fui a golpear puertas para que nos den a pagar una casa o un terreno, pero ya no puedo más”.

“Mi situación es que no puedo alquilar más, no tengo lugar donde vivir, tengo 4 hijos. Mi marido sigue yendo a trabajar, porque el trabajo no tiene nada que ver con ésto”, afirmó.

“Queremos aclarar que no nos mandó ningún pastor, hay personas que nos conocemos del barrio, pero no nos pusimos de acuerdo, sino que se agregó la gente que está realmente necesitada, hay personas mayores, niños con discapacidad que no tienen donde vivir”, concluyó.