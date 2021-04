La Concejal de Juntos por el Cambio, Karina Otero, indicó que en noviembre reiteraron el pedido de la comisión para reglamentar la ordenanza.

"Sigue sin poder concretarse, la Secretaría de Desarrollo Social no envió un proyecto nuevo con las correcciones que sugirieron"

En esa línea, explicó que plantearon las correcciones que hizo la Comisión de la Promoción Social, pero aún están a la espera.

"No es que el Concejo no quiera tratarlo, simplemente que ellos no nos dieron respuestas a los pedidos de correcciones que hicimos desde octubre, noviembre y marzo"