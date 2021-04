S.O.S. d'un terrien en détresse es una canción que forma parte de la ópera rock Starmania compuesta por el francés Michel Berger y escrita por el franco-canadiense Luc Plamondon ,grabada por primera vez en 1978.

Este domingo proponemos la versión de este tema que hace Dimash Kudaibergen, joven kazajo nacido el 24 de mayo de 1994; hijo de un matrimonio de cantantes muy reconocidos en su país natal. Desde los cinco años cantaba acompañándose al piano. Lleva en sí todo el registro de la escala sonora y, para más lujo, puede cantar en varios idiomas.

Dimash se formó en el canto clásico y fue invitado a trabajar en la Ópera de Astana, pero Kudaibergen decidió forjar su carrera en la música contemporánea, incorporando elementos clásicos y música kazaja tradicional con música pop. Kudaibergen también es conocido por cantar en vivo y en múltiples idiomas tales como kazajo, ruso, inglés, mandarín, francés, turco, ucraniano, serbio, alemán e italiano.

El cantautor y multi instrumentista alcanzó gran popularidad en Kazajistán y en los países postsoviéticos a partir del 2015, al convertirse en el ganador del Grand Prix Slavianski Bazaar celebrado en Bielorrusia. Durante ese año y en el 2016, Kudaibergen actuó en varios países europeos y asiáticos y recibió el premio como “Artista Pop” en la ceremonia People’s Favorite en Kazajistán.

Su sencillo “Eternal Memories” se ubicó en el primer puesto de la lista QQ de iTunes en el día del lanzamiento. También apareció y actuó en numerosos programas de televisión y eventos públicos en China, Kazajistán y Francia y recibió varios premios de música, incluyendo “Mejor artista asiático” en la 24ª edición de los Top Music Awards de China (considerados los equivalentes de los Grammy de ese país) y el ”Cantante más popular extranjero” en la Tencent MTV Asia Music Gala

Letra en español de S.O.S. d'un terrien en détresse (S.O.S. de un terrícola angustiado)

¿Por qué vivo, por qué muero?

¿Por qué río, por qué lloro?

He aquí el SOS

de un terrícola angustiado.

Nunca tuve los pies en la tierra,

preferiría ser un pájaro,

no estoy a gusto conmigo mismo.



Querría ver el mundo al revés,

por si fuera más hermoso,

más hermoso visto desde arriba,

desde arriba.



Siempre confundí la vida

con los cómics,

tengo como ganas de metamorfosis,

siento algo

que me atrae,

que me atrae,

que me atrae hacia lo alto.



En la gran lotería del universo,

no escogí el número acertado,

no estoy a gusto conmigo mismo.



No tengo ganas de ser un robot:

metro, trabajo, dormir.



¿Por qué vivo, por qué muero?

¿Por qué río, por qué lloro?

Creo que capto ondas

venidas de otro mundo.



Nunca tuve los pies en la tierra,

preferiría ser un pájaro,

no estoy a gusto conmigo mismo.



Querría ver el mundo al revés,

preferiría ser un pájaro,

duerme, niño, duerme.